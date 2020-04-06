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Исаев ответил Колоскову, который назвал наш футбол порнографией

06.04.2020 10:10 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белорусский агент Валерий Исаев ответил почетному президенту РФС Вячеславу Колоскову, который назвал белорусский футбол порнографией.

«Пусть Колосков покажет хоть близко такую команду в РПЛ. Вдесятером не меняли схему, выпустили на замену игрока атаки и добили! Если футбол этих мальчишек порнография, то игра большинства богатейших команд РПЛ извращение», – написал Исаев.
 
 
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Белорусский агент Валерий Исаев ответил почетному президенту РФС Вячеславу Колоскову, который назвал белорусский футбол порнографией.
 
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