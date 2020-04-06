Исаев ответил Колоскову, который назвал наш футбол порнографией

«Пусть Колосков покажет хоть близко такую команду в РПЛ. Вдесятером не меняли схему, выпустили на замену игрока атаки и добили! Если футбол этих мальчишек порнография, то игра большинства богатейших команд РПЛ извращение», – написал Исаев.