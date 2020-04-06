ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Порядок проведения профаттестации в сфере ЖКХ утвердили в Беларуси

06.04.2020 — Разное | Вороновская газета  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Вороновская газета

Порядок проведения профаттестации в сфере ЖКХ утвердили в Беларуси

Порядок проведения профессиональной аттестации в сфере жилищно-коммунального хозяйства определили в Беларуси. Соответствующее положение утверждено постановлением Совета Министров от 31 марта 2020 года №187, которое сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Согласно положению, этот порядок распространяется на лиц, претендующих на должности служащих организаций, осуществляющих эксплуатацию жилищного фонда и (или) предоставляющих жилищно-коммунальные услуги, и государственных заказчиков в сфере ЖКХ, назначение (избрание) на которые производится после прохождения аттестации. При этом его действие не распространяется на выпускников учреждений среднего специального и высшего образования, направленных на работу после распределения (перераспределения) в организации на должности служащих.

Процедура аттестации будет включать в себя подачу заявления, проверку правильности составления заявления, полноты представленных документов, принятие решения о допуске претендента к квалификационному экзамену, проведение квалификационного экзамена, принятие решения по его результатам, а затем оформление и выдачу свидетельства.

Если во время аттестации возникнут спорные вопросы, они будут рассматриваться комиссией, создаваемой Минжилкомхозом. В ее состав могут быть включены представители госорганов и других организаций, учреждений высшего образования, общественных объединений. Председателем этой комиссии будет первый заместитель министра ЖКХ.

Постановлением также определено, что организацией, уполномоченной на проведение профаттестации в сфере ЖКХ, будет учреждение допобразования «Государственный центр повышения квалификации руководящих работников и специалистов «Жилком».

Документ вступает в силу после его официального опубликования.

https://www.belta.by/

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Порядок проведения профессиональной аттестации в сфере жилищно-коммунального хозяйства определили в Беларуси. Соответствующее положение утверждено...
 
Новости дня
Новости разные
 
30 дней на велосипеде: чем привлекает белорусов двухколесный транспорт?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

05.04.2020
Mir24.TV Belarus
Новости Докшицы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
06.04.2020
Полесская правда
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика