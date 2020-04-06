30 дней на велосипеде: чем привлекает белорусов двухколесный транспорт?

Источник материала: ОНТ

Здорово, безопасно и экологично – планета на 30 дней пересаживается на велосипед. Масштабную инициативу, которая призывает чаще пользоваться двухколесным транспортом, поддерживает и Беларусь. В минувшем году наша страна заняла второе место в мире по количеству участников акции.

Чем же привлекает белорусов велодвижение, смотрите в видеоинформации.





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