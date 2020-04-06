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Чиновники "идут в народ". Рассказываем, где, когда и как можно задать им насущные вопросы

06.04.2020 10:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Во вторник, седьмого апреля, состоится прямая телефонная линия с заместителем начальника - начальником милиции общественной безопасности УВД Брестского облисполкома Киселем Александром Михайловичем. 

Чиновники "идут в народ". Рассказываем, где, когда и как можно задать им насущные вопросы

Вопросы, касающиеся обеспечения личной и имущественной безопасности, своевременного реагирования на сообщения о происшествиях, охраны общественного порядка, обеспечения безопасности дорожного движения, приема на службу в ОВД, можно будет задать с 11:00 до 13:00 часов по телефону (8-0162) 27-57-57.

11 апреля 2020 года с 9.00 до 12.00 «прямую телефонную линию» с жителями Ленинского района г. Бреста проведет первый заместитель главы администрации Ленинского района г. Бреста -Царук Игорь Георгиевич.

Чиновники "идут в народ". Рассказываем, где, когда и как можно задать им насущные вопросы

«Прямая телефонная линия» будет проводиться по номеру: (80162) 21 06 12.

11 апреля 2020 г. с 9:00 до 12:00 "прямую телефонную линию" с жителями Бреста и Брестской области проводит заместитель генерального директора БОУП "Управление ЖКХ" Гашев Андрей Геннадьевич.

"Прямая телефонная линия" будет проводится по номеру 8-0162-27-92-50

Чиновники "идут в народ". Рассказываем, где, когда и как можно задать им насущные вопросы

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Теги: Брест
 
 
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