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В Пинске во дворах водитель на «БМВ» сбил пожилого мужчину
06.04.2020 10:46 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
5 апреля около 18 часов в Пинске 25-летний водитель «БМВ» во дворах на ул. Первомайской совершил наезд на переходившего дорогу 78-летнего пешехода.
Пенсионер с травмами госпитализирован.
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5 апреля около 18 часов в Пинске 25-летний водитель «БМВ» во дворах на ул. Первомайской совершил наезд на переходившего дорогу 78-летнего пешехода. Пенсионер с...
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