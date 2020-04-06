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В Пинске во дворах водитель на «БМВ» сбил пожилого мужчину

06.04.2020 10:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

5 апреля около 18 часов в Пинске 25-летний водитель «БМВ» во дворах на ул. Первомайской совершил наезд на переходившего дорогу 78-летнего пешехода.

В Пинске во дворах водитель на «БМВ» сбил пожилого мужчину

Пенсионер с травмами госпитализирован.

 
 
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  5 апреля около 18 часов в Пинске 25-летний водитель «БМВ» во дворах на ул. Первомайской совершил наезд на переходившего дорогу 78-летнего пешехода. Пенсионер с...
 
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