На проспекте Победителей пьяный на Ford врезался в столб и вылетел на тротуар

Источник материала: Tut.by

Нетрезвый водитель совершил ДТП на столичном проспекте Победителей, сообщили в ГАИ ГУВД Мингорисполкома.



Фото: ГАИ

Авария произошла в ночь на 5 апреля. По предварительной информации, 25-летний водитель Ford ехал по проспекту со стороны Немиги в направлении cтелы «Минск- город-герой». После пересечения с улицей Мельникайте он не справился с управлением, выехал за пределы дороги и врезался в столб.

В результате ДТП водитель получил травмы и был госпитализирован. Кроме него, в автомобиле ехал 27-летний пассажир, он в аварии не пострадал.



Фото: ГАИ

Позже выяснилось, что водитель был пьян. По словам очевидцев, он ехал с превышением скоростного режима.