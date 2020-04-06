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На проспекте Победителей пьяный на Ford врезался в столб и вылетел на тротуар

06.04.2020 10:50 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Нетрезвый водитель совершил ДТП на столичном проспекте Победителей, сообщили в ГАИ ГУВД Мингорисполкома.


Фото: ГАИ

Авария произошла в ночь на 5 апреля. По предварительной информации, 25-летний водитель Ford ехал по проспекту со стороны Немиги в направлении cтелы «Минск- город-герой». После пересечения с улицей Мельникайте он не справился с управлением, выехал за пределы дороги и врезался в столб.

В результате ДТП водитель получил травмы и был госпитализирован. Кроме него, в автомобиле ехал 27-летний пассажир, он в аварии не пострадал.


Фото: ГАИ

Позже выяснилось, что водитель был пьян. По словам очевидцев, он ехал с превышением скоростного режима.

 
Теги: Минск
 
 
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В результате ДТП водитель получил травмы и был госпитализирован. Кроме него, в автомобиле ехал 27-летний пассажир, он в аварии не пострадал.
 
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