|
На проспекте Победителей пьяный на Ford врезался в столб и вылетел на тротуар
Источник материала: Tut.by
Нетрезвый водитель совершил ДТП на столичном проспекте Победителей,
Авария произошла в ночь на 5 апреля. По предварительной информации, 25-летний водитель Ford ехал по проспекту со стороны Немиги в направлении cтелы «Минск- город-герой». После пересечения с улицей Мельникайте он не справился с управлением, выехал за пределы дороги и врезался в столб.
В результате ДТП водитель получил травмы и был госпитализирован. Кроме него, в автомобиле ехал 27-летний пассажир, он в аварии не пострадал.
Позже выяснилось, что водитель был пьян. По словам очевидцев, он ехал с превышением скоростного режима.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В результате ДТП водитель получил травмы и был госпитализирован. Кроме него, в автомобиле ехал 27-летний пассажир, он в аварии не пострадал.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)