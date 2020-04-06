ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В Минске легковушка въехала в осветительный столб

06.04.2020 10:36 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

В Минске легковушка въехала в осветительный столб

Легковой автомобиль наехал на бордюр и осветительный столб в столице, об этом сообщили в пресс-службе МВД.

ДТП произошло утром 5 апреля на улице Орловской – 48-летний водитель не справился с управлением, оказался на встречной полосе и наехал на бордюр, а затем – и осветительный столб.

Водитель автомобиля госпитализирован.

Фото: МВД Беларуси

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Легковой автомобиль наехал на бордюр и осветительный столб в столице, об этом сообщили в пресс-службе МВД. ДТП произошло утром 5 апреля на улице Орловской –...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Заплатил "дорожный сбор", а потом стал инвалидом». Пересчитают ли налог в этом случае
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

05.04.2020
Mir24.TV Belarus
Новости Докшицы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
06.04.2020
Полесская правда
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика