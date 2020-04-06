|
В Минске легковушка въехала в осветительный столб
Источник материала: ОНТ
Легковой автомобиль наехал на бордюр и осветительный столб в столице, об этом сообщили в пресс-службе МВД.
ДТП произошло утром 5 апреля на улице Орловской – 48-летний водитель не справился с управлением, оказался на встречной полосе и наехал на бордюр, а затем – и осветительный столб.
Водитель автомобиля госпитализирован.
Фото: МВД Беларуси
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Легковой автомобиль наехал на бордюр и осветительный столб в столице, об этом сообщили в пресс-службе МВД. ДТП произошло утром 5 апреля на улице Орловской –...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)