В Минске легковушка въехала в осветительный столб

Источник материала: ОНТ

Легковой автомобиль наехал на бордюр и осветительный столб в столице, об этом сообщили в пресс-службе МВД.

ДТП произошло утром 5 апреля на улице Орловской – 48-летний водитель не справился с управлением, оказался на встречной полосе и наехал на бордюр, а затем – и осветительный столб.

Водитель автомобиля госпитализирован.

Фото: МВД Беларуси

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram