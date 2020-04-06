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В России назвали девять отраслей, наиболее пострадавших от коронавируса
06.04.2020 10:54 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: dpchas.com.ua
Российское правительство утвердило перечень отраслей экономики, которые понесли наибольшие потери из-за пандемии.
Перечень утвержден премьер-министром, сообщает
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Российское правительство утвердило перечень отраслей экономики, которые понесли наибольшие потери из-за пандемии.
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