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В России назвали девять отраслей, наиболее пострадавших от коронавируса

06.04.2020 10:54 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото: dpchas.com.ua

Российское правительство утвердило перечень отраслей экономики, которые понесли наибольшие потери из-за пандемии.

Перечень утвержден премьер-министром, сообщает ТАСС. В него вошли перевозки (автомобильные, авиаперевозкии деятельность аэропортов); сфера культуры организация досуга и развлечений; физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт; туризм; гостиничный бизнес; общепит;сфера негосударственного образования; деятельность по организации конференций и выставок; бытовые услуги населению.

 
 
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Российское правительство утвердило перечень отраслей экономики, которые понесли наибольшие потери из-за пандемии.
 
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