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«Заплатил "дорожный сбор", а потом стал инвалидом». Пересчитают ли налог в этом случае

06.04.2020 10:27 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В прошлом году семья из Осиповичей купила новое авто. Как и положено, уплатили за него транспортный налог за два года вперед. А через несколько месяцев владелец машины стал инвалидом и попросил налоговую вернуть часть пошлины — ведь ему положена льгота. В перерасчета и возврате денег ему отказали. Разбираемся, правильно ли это?


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

В начале 2019 года супруги из Осиповичей купили в салоне Renault автомобиль в кредит. Машину оформили на супруга, в апреле того же года оплатили транспортный налог на два года.

— А всего через пару месяцев — летом, муж резко заболел, 13 января 2020 года ему установили вторую группу инвалидности, — рассказывает AUTO.TUT.BY Светлана, жена владельца авто. — Мы узнали, что инвалиды второй группы имеют льготы по уплате транспортного налога и обратились к налоговикам Осиповичского района с заявлением о пересмотре суммы налога и возврата части денежных средств.

Через некоторое время супругам сообщили, что Белтехосмотр Могилева не нашел законной причины возвратить часть уплаченного налога.

— Пенсия у мужа 347 рублей, а пошлина — более 300 рублей. Даже небольшой возврат средств для нам был бы нелишним. Но неужели действительно в этом случае не возможен перерасчет? — недоумевает женщина.


Как пояснили AUTO.TUT.BY в Министерстве по налогам и сборам, в налоговом кодексе для инвалидов второй группы действительно предусмотрена льгота 50% при оплате пошлины за участие в дорожном движении. При этом необходима медицинская справка о состоянии здоровья, подтверждающая, что гражданин может управлять автомобилем.

Воспользоваться этой льготой инвалид может с момента возникновения правовых оснований для ее применения. Так как группа инвалидности супругу Светланы была установлена 13 января 2020 года, то и воспользоваться ею он мог с этой даты. Полную госпошлину мужчина оплатил раньше и возврату она не подлежит.

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Теги: Могилев
 
 
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Мужчина купил автомобиль и заплатил за него транспортный налог за два года. А через несколько месяцев автомобилист стал инвалидом и попросил налоговую вернуть...
 
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