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Десятки выездов МЧС, огромная дымовая завеса. Под Гомелем начались палы травы
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. МЧС бьет тревогу: ситуация в лесах начнет вплотную приближаться к пожароопасной. Десятки выездов к местам тушения огня совершены только за минувшие сутки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Около Гомеля горела трава. Дым поднимался на высоту несколько десятков метров.
Растительность горела около деревни Севруки, это два километра от Новобелицкого района, областного центра. На месте работали спасатели.
Александр Кузьменко, житель Гомеля:
Вот эти затраты, которые делаются… Надо бы найти, кто подпалил, и занести на их счет. Вот это было бы, наверное, очень действенно.
Известно также и о нескольких очагах возгорания травы вблизи Речицы. МЧС напоминает: пал сухой травы наносит вред окружающей среде и может привести к серьезному пожару.
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Новости Беларуси. МЧС бьет тревогу: ситуация в лесах начнет вплотную приближаться к пожароопасной. Десятки выездов к местам тушения огня совершены только за...
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