﻿ Десятки выездов МЧС, огромная дымовая завеса. Под Гомелем начались палы травы. 21.by
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Десятки выездов МЧС, огромная дымовая завеса. Под Гомелем начались палы травы

06.04.2020 11:00 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. МЧС бьет тревогу: ситуация в лесах начнет вплотную приближаться к пожароопасной. Десятки выездов к местам тушения огня совершены только за минувшие сутки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Десятки выездов МЧС, огромная дымовая завеса. Под Гомелем начались палы травы

Около Гомеля горела трава. Дым поднимался на высоту несколько десятков метров.

Десятки выездов МЧС, огромная дымовая завеса. Под Гомелем начались палы травы

Растительность горела около деревни Севруки, это два километра от Новобелицкого района, областного центра. На месте работали спасатели.

Десятки выездов МЧС, огромная дымовая завеса. Под Гомелем начались палы травы

Александр Кузьменко, житель Гомеля:
Самые пожароопасные места – деревянные бани. У человека сараи. И не только сараи, и большое строение.

Десятки выездов МЧС, огромная дымовая завеса. Под Гомелем начались палы травы

Вот эти затраты, которые делаются… Надо бы найти, кто подпалил, и занести на их счет. Вот это было бы, наверное, очень действенно.

Десятки выездов МЧС, огромная дымовая завеса. Под Гомелем начались палы травы

Известно также и о нескольких очагах возгорания травы вблизи Речицы. МЧС напоминает: пал сухой травы наносит вред окружающей среде и может привести к серьезному пожару.

Десятки выездов МЧС, огромная дымовая завеса. Под Гомелем начались палы травы

Десятки выездов МЧС, огромная дымовая завеса. Под Гомелем начались палы травы

Десятки выездов МЧС, огромная дымовая завеса. Под Гомелем начались палы травы

Люди в материале: Александр Кузьменко

 
Теги: Гомель
 
 
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Новости Беларуси. МЧС бьет тревогу: ситуация в лесах начнет вплотную приближаться к пожароопасной. Десятки выездов к местам тушения огня совершены только за...
 
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