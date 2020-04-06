ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Фотошопили-фотошопили и перефотошопили. Просто посмотрите на эти фото из соцсетей

06.04.2020 11:02 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Это нормально, что мы хотим нравиться людям и стремимся показать себя с лучшей стороны. А в соцсетях для этого есть все возможности: выбрать удачный ракурс, подредактировать, подретушировать — и готово! Однако некоторые так увлекаются «улучшайзингом» своих фотографий, что, кажется, теряют связь с реальностью. Просто посмотрите на эту подборку, составленную twizz.ru.

Девушка с поддельным пирсингом


Выглядит будто разные люди


Это какой-то новый уровень


Кадр из мультфильма?


Зачем?


Обратите внимание на ретушь ее волос


Первый комментарий под фото: «Я вижу, вы нашли источник молодости! Дайте пару советов»


Каждая ее фотография в Фейсбуке выглядит как та, что слева (Ей 71)


Это вообще реальные люди?


60-летняя «модель» из Германии. Посмотрите на пол справа


Соцсеть vs реальность


 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Некоторые так увлекаются «улучшайзингом» своих фотографий, что, кажется, теряют связь с реальностью.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Гродно задержали бесправника на Rover с 3,2 промилле
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

05.04.2020
Mir24.TV Belarus
Новости Докшицы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
06.04.2020
Полесская правда
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Нясвижскiя навiны
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика