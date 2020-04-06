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Фотошопили-фотошопили и перефотошопили. Просто посмотрите на эти фото из соцсетей
Источник материала: Tut.by
Это нормально, что мы хотим нравиться людям и стремимся показать себя с лучшей стороны. А в соцсетях для этого есть все возможности: выбрать удачный ракурс, подредактировать, подретушировать — и готово! Однако некоторые так увлекаются «улучшайзингом» своих фотографий, что, кажется, теряют связь с реальностью. Просто посмотрите на эту подборку,
Девушка с поддельным пирсингом
Выглядит будто разные люди
Это какой-то новый уровень
Кадр из мультфильма?
Зачем?
Обратите внимание на ретушь ее волос
Первый комментарий под фото: «Я вижу, вы нашли источник молодости! Дайте пару советов»
Каждая ее фотография в Фейсбуке выглядит как та, что слева (Ей 71)
Это вообще реальные люди?
60-летняя «модель» из Германии. Посмотрите на пол справа
Соцсеть vs реальность
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Некоторые так увлекаются «улучшайзингом» своих фотографий, что, кажется, теряют связь с реальностью.
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