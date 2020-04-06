Фотошопили-фотошопили и перефотошопили. Просто посмотрите на эти фото из соцсетей

Источник материала: Tut.by

Это нормально, что мы хотим нравиться людям и стремимся показать себя с лучшей стороны. А в соцсетях для этого есть все возможности: выбрать удачный ракурс, подредактировать, подретушировать — и готово! Однако некоторые так увлекаются «улучшайзингом» своих фотографий, что, кажется, теряют связь с реальностью. Просто посмотрите на эту подборку, составленную twizz.ru.

Девушка с поддельным пирсингом





Выглядит будто разные люди





Это какой-то новый уровень





Кадр из мультфильма?





Зачем?





Обратите внимание на ретушь ее волос





Первый комментарий под фото: «Я вижу, вы нашли источник молодости! Дайте пару советов»





Каждая ее фотография в Фейсбуке выглядит как та, что слева (Ей 71)





Это вообще реальные люди?





60-летняя «модель» из Германии. Посмотрите на пол справа





Соцсеть vs реальность



