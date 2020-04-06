Источник материала: Новости Волковыска

Волковысские стоматологи вслед за столичными коллегами перестают оказывать плановую помощь пациентам.

С 1 апреля можно рассчитывать только на экстренное лечение. Обычные приемы и предварительная запись на прием к стоматологу приостановлена. Записи на перед аннулированы. Стоматологическая поликлиника работает только по острой боли. Стоматологи ушли в отпуск за собственный счет.

В частных кабинетах ситуация несколько иная. Там карантина никто не объявляет, но медики сами решают не работать и уже вывесили на дверях соответствующие объявления.