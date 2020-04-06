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БПС-Сбербанк ввел ограничения на снятие валюты в банкоматах
Источник материала: Myfin
Так, со 2 апреля 2020 года наличная иностранная валюта в банкоматах Банка будет выдаваться только по картам БПС-Сбербанка.
Получить наличные белорусские рубли в банкоматной сети БПС-Сбербанка по-прежнему можно как по картам банка, так и по картам иных банков.
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БПС-Сбербанк ввел ограничения для карточек других банков в своих банкоматах. Теперь валюту можно снимать только по карточкам самого БПС-Сбербанка. Об этом...
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