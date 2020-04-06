БПС-Сбербанк ввел ограничения на снятие валюты в банкоматах

Источник материала: Myfin

Фото: БПС-Сбербанк

Так, со 2 апреля 2020 года наличная иностранная валюта в банкоматах Банка будет выдаваться только по картам БПС-Сбербанка.



Получить наличные белорусские рубли в банкоматной сети БПС-Сбербанка по-прежнему можно как по картам банка, так и по картам иных банков.