Чтобы Господь умиротворил вирус в нашем городе (видео)

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06.04.2020 — Разное | Ивьевский край  
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Источник материала: Ивьевский край

Вячеслав Пашкевич, благочинный церквей ивьевского округа, настоятель храма святого мученика младенца Гавриила Белостокского г. Ивье протоирей окропил святой водой улицы Ивья.

 

 
 
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Вячеслав Пашкевич, благочинный церквей ивьевского округа, настоятель храма святого мученика младенца Гавриила Белостокского г. Ивье...
 
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