Чтобы Господь умиротворил вирус в нашем городе (видео)

Вячеслав Пашкевич, благочинный церквей ивьевского округа, настоятель храма святого мученика младенца Гавриила Белостокского г. Ивье протоирей окропил святой водой улицы Ивья.
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06.04.2020 — Разное | Ивьевский край
Источник материала: Ивьевский край
Вячеслав Пашкевич, благочинный церквей ивьевского округа, настоятель храма святого мученика младенца Гавриила Белостокского г. Ивье протоирей окропил святой водой улицы Ивья.
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Вячеслав Пашкевич, благочинный церквей ивьевского округа, настоятель храма святого мученика младенца Гавриила Белостокского г. Ивье...
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