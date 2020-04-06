|
«Транснефть» начала поставки нефти на НПЗ Беларуси
Источник материала: ОНТ
Поставки на НПЗ Беларуси идут в соответствии с оформленными маршрутными поручениями. Об этом сообщил журналистам официальный представитель компании Игорь Демин.
Как
Согласно подписанному в прошлом году соглашению о балансе спроса и предложения на энергетическом рынке, Беларусь должна получить 24 миллиона тонн нефти.
В апреле запланирована поставка на белорусские НПЗ (ОАО «Нафтан» и Мозырский НПЗ) из РФ до 2 млн т нефти. На момент подтверждения ресурсов у поставщиков цены на нефть сорта Urals для Беларуси сложились на уровне $4 за баррель.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Поставки на НПЗ Беларуси идут в соответствии с оформленными маршрутными поручениями. Об этом сообщил журналистам официальный представитель компании Игорь Демин....
|
Свежие газеты
Архив (Разное)