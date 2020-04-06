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«Транснефть» начала поставки нефти на НПЗ Беларуси

06.04.2020 11:48 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Транснефть» начала поставки нефти на НПЗ Беларуси

Поставки на НПЗ Беларуси идут в соответствии с оформленными маршрутными поручениями. Об этом сообщил журналистам официальный представитель компании Игорь Демин.

Как сообщает БЕЛТА, в пресс-службе концерна «Белнефтехим» подтвердили, что российская компания оператор трубопровода «Дружба» начала поставки нефти на белорусские НПЗ.

Согласно подписанному в прошлом году соглашению о балансе спроса и предложения на энергетическом рынке, Беларусь должна получить 24 миллиона тонн нефти.

В апреле запланирована поставка на белорусские НПЗ (ОАО «Нафтан» и Мозырский НПЗ) из РФ до 2 млн т нефти. На момент подтверждения ресурсов у поставщиков цены на нефть сорта Urals для Беларуси сложились на уровне $4 за баррель.

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Поставки на НПЗ Беларуси идут в соответствии с оформленными маршрутными поручениями. Об этом сообщил журналистам официальный представитель компании Игорь Демин....
 
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