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Тренер «Слуцка»: с «Ислочью» всегда в хорошем смысле тяжёлые игры
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Завершился третий тур Высшей лиги чемпионата Беларуси по футболу. В заключительный день этого раунда стадион клуба «Минск» принял поединок между «Ислочью» и «Слуцком», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Особенно ярким получился второй тайм: зрители увидели сразу четыре гола. Исход встречи определил пенальти. Нападающий Слуцка Абдул Гафар Сирима поразил ворота соперников и принес победу своей команде, 3:2. После этого матча подопечные Виталия Павлова значительно улучшила свое положение в турнирной таблице: теперь «Слуцк» занимает вторую строчку.
Виталий Павлов, главный тренер ФК «Слуцк»:
В заключительный день третьего тура «Витебск» обыграл «Смолевичи» 1:0, а РЦОР БГУ был сильнее «Минска» 2:0 и вернул себе первую строку турнирной таблицы. «Минск» на третьей позиции.
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Новости Беларуси. Завершился третий тур Высшей лиги чемпионата Беларуси по футболу. В заключительный день этого раунда стадион клуба «Минск» принял поединок...
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