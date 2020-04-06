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Сухая трава горела рядом с Гомелем: столб дыма видели из центра города
Источник материала: ОНТ
Под Гомелем горела сухая трава – зарево и столб дыма можно было увидеть из центра города.
Пожар вспыхнул за бывшей деревней Давыдовка. Это совсем рядом с Гомелем. Судя по видео, которое сняли очевидцы, полыхала большая территория. Добраться до очагов возгорания спасателям было непросто, но они сумели его ликвидировать. Причиной могло стать неосторожное обращение с огнем.
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Под Гомелем горела сухая трава – зарево и столб дыма можно было увидеть из центра города. Пожар вспыхнул за бывшей деревней Давыдовка. Это совсем рядом с Гомелем....
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