Шестикратная чемпионка мира по биатлону объявила о завершении карьеры

Источник материала: Tut.by

Шестикратная чемпионка мира по биатлону в эстафетах норвежская спортсменка Сюнневе Сулемдаль завершила карьеру в возрасте 30 лет, сообщает «Чемпионат.ком» со ссылкой на TV2.



Reuters

Биатлонистка четырежды побеждала на чемпионатах мира в эстафете 4×6 км и дважды в смешанной эстафете.

Сулемдаль рассказала, что планирует выучиться в университете на инженера.

«Я долго думала об этом. Очень довольна тем, чего смогла достичь. Сейчас я рада, что решила завершить карьеру. С нетерпением жду учебы. Это было моей мечтой», — приводятся слова спортсменки на сайте норвежского телеканала TV2.

Помимо шести золотых медалей на ЧМ на счету Сулемдаль бронзовая медаль ЧМ в эстафете 4×6 км (Рупольдинг-2012).