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Ещё одна дочка. Женщина родила 22 ребёнка
Источник материала: СТВ
Новости Великобритании. Женщина, которая обещала больше не заводить детей, родила 22 ребёнка.
Как
В этот раз роды продолжались девять часов. По словам Сью, она опасалась, что к ней могут не пустить мужа, но всё прошло хорошо. Кстати, быстрее всего на свет появилась их дочь Бонни, она родилась за 12 минут и до появления нового ребёнка была младшей в семье.
Сейчас супруги с дочерьми и сыновьями живут в бывшем доме для престарелых с десятью спальнями в городе Моркам графства Ланкашир. У семьи есть пекарня, благодаря которой они могут обеспечивать всех своих детей.
Сейчас первенцу супругов Кристоферу 30 лет, у мужчины двое детей. У старшей дочери, 26-летней Софии, уже есть трое детей.
Не так давно мы рассказывали про другую британку, которая 18 лет пыталась родить девочку.
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Новости Великобритании. Женщина, которая обещала больше не заводить детей, родила 22 ребёнка.
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