ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Более 20 горячих линий для помощи пожилым людям работают в Гродненской области: каждый день – десятки звонков

06.04.2020 11:30 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Более 20 горячих линий для помощи пожилым людям работают в Гродненской области: каждый день – десятки звонков

Помочь пожилым людям. В Гродненской области работает уже более 20 горячих линий. Каждый день – десятки звонков. 

В акции задействованы 118 волонтеров по всему региону. Они помогают не только пожилым людям, но и тем, кто принял решение остаться дома. На горячую линию обращаются как сами старики, так и их дети, которые в силу обстоятельств сейчас находятся далеко и не могут ухаживать за родителями. Просят в основном  принести еду, лекарства, сходить  в поликлинику за рецептами, погулять с собакой. Почти 400 пенсионеров воспользовались такой услугой. 

Полина Малишевская, волонтер: «Они всегда рады, хорошо нас принимают, мы всегда рады помочь им, потому что мы понимаем, что это нужно и им, и нам». 

Вера Рымша, первый секретарь Ленинского районного комитета БРСМ: «Нашим пожилым гражданам важно не только то, чтобы мы им помогли в доставке продуктов, они хотят с нами пообщаться, хотят внимания. Пускай это будет удаленно, бесконтактно, но мы им уделяем и в этом случае внимание. Некоторые звонят неоднократно, потому что им нравится общаться с нашими волонтерами.

Чтобы избежать мошенничества, важно знать, что волонтер общается только по телефону, всегда приходит в маске, перчатках и с именным бейджем на груди. 

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Помочь пожилым людям. В Гродненской области работает уже более 20 горячих линий. Каждый день – десятки звонков.  В акции задействованы 118 волонтеров по всему...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Сети показали, как может выглядеть iPhone 12 Pro
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

05.04.2020
Mir24.TV Belarus
Новости Докшицы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
06.04.2020
Полесская правда
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Нясвижскiя навiны
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика