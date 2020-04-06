Более 20 горячих линий для помощи пожилым людям работают в Гродненской области: каждый день – десятки звонков

Источник материала: ОНТ

Помочь пожилым людям. В Гродненской области работает уже более 20 горячих линий. Каждый день – десятки звонков.

В акции задействованы 118 волонтеров по всему региону. Они помогают не только пожилым людям, но и тем, кто принял решение остаться дома. На горячую линию обращаются как сами старики, так и их дети, которые в силу обстоятельств сейчас находятся далеко и не могут ухаживать за родителями. Просят в основном принести еду, лекарства, сходить в поликлинику за рецептами, погулять с собакой. Почти 400 пенсионеров воспользовались такой услугой.

Полина Малишевская, волонтер: «Они всегда рады, хорошо нас принимают, мы всегда рады помочь им, потому что мы понимаем, что это нужно и им, и нам».

Вера Рымша, первый секретарь Ленинского районного комитета БРСМ: «Нашим пожилым гражданам важно не только то, чтобы мы им помогли в доставке продуктов, они хотят с нами пообщаться, хотят внимания. Пускай это будет удаленно, бесконтактно, но мы им уделяем и в этом случае внимание. Некоторые звонят неоднократно, потому что им нравится общаться с нашими волонтерами.

Чтобы избежать мошенничества, важно знать, что волонтер общается только по телефону, всегда приходит в маске, перчатках и с именным бейджем на груди.

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