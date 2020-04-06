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Минобразования рекомендует школьникам на каникулах ограничить контакты и заняться самообразованием

06.04.2020 12:48 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Министерство образования рекомендует школьникам на каникулах ограничить контакты и заняться самообразованием, сообщила корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь ведомства Людмила Высоцкая.

Минобразования рекомендует школьникам на каникулах ограничить контакты и заняться самообразованием

"С продлением на неделю школьных каникул в учреждениях образования продолжат работу школьные лагеря, где с учащимися будут заниматься педагоги. Естественно, лагеря организованы с соблюдением всех необходимых мер безопасности, - сказала Людмила Высоцкая. - Если же дети на каникулах остались дома, то необходимо соблюдать меры безопасности, включая элементарные гигиенические нормы, ограничения в передвижении и контактах. Кроме того, рекомендуем школьникам заняться самообразованием с использованием как учебных пособий, так и интернет-носителей".

Как сообщалось, сроки весенних каникул продлены на 6 дней - с 6 по 11 апреля включительно. Образовательный процесс в четвертой четверти будет длиться с 13 апреля по 30 мая. В Минобразования пояснили, такое решение принято с учетом пожеланий родителей: в ведомство поступало до 100 звонков в день с такой просьбой.

 
 
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  Министерство образования рекомендует школьникам на каникулах ограничить контакты и заняться самообразованием, сообщила корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь...
 
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