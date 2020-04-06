Под Брестом продается дворец Сапег-Потоцких: «Место шикарное, рядом — граница»

Источник материала: Виртуальный Брест

На продажу выставлен дворец Сапег-Потоцких. Располагается старинная усадьба в городе Высокое Каменецкого района Брестской области. Интересно, что продает поместье не государство (как обычно, с аукциона), а частная компания с помощью риэлтерской организации. Мы позвонили по объявлению, чтобы узнать все подробности.









— Действительно мы занимаемся продажей этого объекта — говорит агент по операциям с недвижимостью компании «Эксперт» Александр Гурник. — Нынешний владелец приобрел дворец в 2013 году на аукционе. Он намеревался открыть здесь отель со спа-центром, рестораном и музеем. Но к сожалению, воплотить в жизнь все задумки не получилось, поэтому дворец выставлен на продажу.

Александр рассказывает, что собственники планировали вложить в восстановление дворца Сапег-Потоцких порядка миллиона долларов. Они рассчитывали привлечь кредиты или получить поддержку инвесторов. Пока прорабатывались различные варианты финансирования, новые хозяева поставили ограждение, наняли сторожей, закупили собак и вывезли из усадьбы два самосвала мусора.

Так как усадебный комплекс долгое время пустовал, в заброшенных зданиях нередко собирались компании, оставляющие после себя горы бутылок и других отходов. Теперь вся территория огорожена и находится под круглосуточной охраной. Что касается планов по восстановлению усадьбы, то несмотря на то, что в советское время некоторые помещения дворца были перестроены или повреждены, владелец компании мечтал воссоздать атмосферу этого места. Ему удалось собрать множество старинных фотографий усадьбы и получить документы из архивов. Параллельно велись и работы по согласованию проекта реконструкции: какие-то разрешения уже есть, какие-то — еще предстоит получить.

— Это очень хорошее место, — уточняет Александр Гурник, — Оно находится недалеко от границы с Польшей. Всего в 10 километрах отсюда располагается погранпереход «Песчатка». Туристы, которые едут к нам или от нас, смогут переночевать в отеле, отобедать в ресторане или просто прогуляться по старинному парку. Я уверен, что это покупка полностью себя отобьет. Ведь для посетителей объект с богатой историей всегда будет интереснее, чем современная база отдыха, построенная с нуля.

В объявлении уточняется, что к продаже предлагаются три здания: главный корпус и два флигеля. Высота потолков в главном здании — больше 4 метров. Общая площадь комплекса составляет около 1700 «квадратов», площадь участка с выходом к реке Пульва — 78 соток. Земельный участок предоставлен по договору аренды до 2023 года с возможностью продления. Дворец можно приобрести за 311 тысяч рублей.





Представить себе, как может выглядеть усадьба после реконструкции, можно с помощью этого видео:

Агент по недвижимости рассказал, что комплекс был выставлен на продажу около двух месяцев назад. За это время к нему поступило несколько звонков от людей, работающих в сфере туризма и гостиничного бизнеса.

Справка. Первоначально замок и парк с водоемом появились в Высоком в конце XVII века благодаря могущественному роду Сапег. До наших дней с тех времен сохранились только фрагмент старой брамы и руины стен. Сам замок сгорел при пожаре в 1748 году. Новый дворец в 1815 году возвела Пелагея Сапега (урожденная Потоцкая). При ее участии до 20 гектаров был расширен и пейзажный парк, который считался одним из лучших в Европе из-за большого количества редких деревьев и растений. С 1961 года в усадьбе разместилась школа-интернат.