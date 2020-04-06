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Без дождя... Высокий класс пожарной опасности установился в лесах Брестской области

06.04.2020 12:48 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В лесах Брестской области из-за недостатка влаги установился высокий класс пожарной опасности, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отдела охраны, защиты леса, охоты и охотничьего туризма Брестского государственного производственного лесохозяйственного объединения (ГПЛХО) Константин Скребец.

Без дождя... Высокий класс пожарной опасности установился в лесах Брестской области

Первый лесной пожар в области произошел 15 марта. "В лесах региона сложилась опасная пожарная обстановка. По прогнозам синоптиков, сухая погода сохранится, поэтому буквально через несколько дней в области может установиться IV класс пожарной опасности. Горят в основном поймы рек, и огонь распространяется на лесные массивы. Наиболее сложная обстановка - в Столинском и Полесском лесхозах", - отметил Константин Скребец.

В Брестской области с начала года зарегистрировано более 90 случаев возгораний в лесах примерно на 200 га. Половина этой площади приходится на Столинский лесхоз. В частности, с 3 на 4 апреля произошел пожар на территории Дубойского лесничества. "В тушении пожара нам помогали коллеги из Лунинецкого и Полесского лесхозов - около 200 человек, было задействовано 18 единиц техники. Устанавливали круглосуточное дежурство. Огонь прошел по 93 га. Еще один случай возгорания произошел 5 апреля на участке Кошаро-Ольманского лесничества. Горела болотистая местность, повреждено 15 га. Пожар ликвидирован, но мы продолжаем наблюдение", - рассказал заместитель директора Столинского лесхоза по идеологической работе Сергей Колб.

Всего в лесном фонде Брестской области 5 апреля зарегистрировано 16 пожаров.

В ГПЛХО обратили внимание, что при наступлении IV класса пожарной опасности будет введен запрет на посещение лесов. С такими предложениями лесхозы выходят на райисполкомы.

В юго-западном регионе в 2019 году трижды вводили запреты на посещение лесов. Было зарегистрировано 234 пожара на площади почти 5,3 тыс. га.

 
 
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  В лесах Брестской области из-за недостатка влаги установился высокий класс пожарной опасности, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отдела охраны, защиты...
 
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