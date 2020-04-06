Парень помогает белорусам доехать из городов Польши до границы — демпингует варшавских перевозчиков

Источник материала: Виртуальный Брест

Александр сейчас находится в Варшаве и занимается тем, что помогает белорусам доехать до границы из разных городов Польши. Говорит, что это стало острой проблемой для большого количества наших соотечественников. Прямо во время интервью Александру написал лидчанин, который застрял на ж/д вокзале в польской столице и не мог уехать. Местные перевозчики предложили за дорогу до Кузницы заплатить 500 злотых (почти $120). Он отказался. На следующий день мужчина выехал с Александром.





Парень выделяет четыре категории белорусов, которые задержались в Польше и после объявления о закрытии границ:

1. Люди сидели в карантине без работы, ждали выплаты от работодателя и, получив, покидают Польшу.

2. Люди, у которых заканчиваются визы.

3. Водители-дальнобойщики, которые сейчас находятся в Западной Европе и пытаются вернуться домой. Сначала они приезжают в Варшаву, а дальше ищут транспорт до границы.

4. Люди, у которых уже не осталось денег на оплату жилья и питания.





Александр более трех лет жил и работал в Варшаве. Когда Польша объявила карантин, на фирму, где он был трудоустроен, перестали приходить заказы, производство остановилось, и парень остался без работы. «Я решил вернуться домой в Гродно и разместил объявление на сайте сервиса попутчиков, что готов взять людей в дорогу, — рассказал молодой человек. — Но вскоре засомневался, что Польша может еще долго не впускать в свою страну, и решил остаться. Когда извинился перед попутчиками и сообщил, что поездка отменяется, меня стали уговаривать отправиться в дорогу, подвезти людей до границы, до Кузницы. Я согласился. Договорились, что ребята оплатят топливо и 100 злотых со всех ($23). Это тот минимум, который позволяет в Польше один день питаться и оплачивать квартиру. Вскоре с такой же просьбой обратились знакомые. Оказалось, что проблема трансфера очень актуальна. Тогда рассказал о своей услуге на собственной странице в социальной сети».

«Автобусы ходить перестали, а на рынке частных перевозок тут же случился скачок цен, — продолжает Александр. — Теперь, чтобы доехать из Варшавы в Кузницу, с одного только человека требуют от 250 злотых (почти $60). Считаю, это возмутительно. Сразу скажу, эту авантюру придумали не белорусы. За последние две недели сделал 7 рейсов, в том числе из Лодзи и Кельце. В помощь подключился друг, он тоже на отдельной машине вывозит людей. Мотивы поездки у меня и друга остались прежними, как после самого первого случая. Это желание помочь людям и прожить в Польше . Речи об амортизации и сверхзаработках нет, это как компенсация за 7 часов пути Варшава — Кузница — Варшава. Я отвожу людей, и мы расстаемся друзьями, нас благодарят и приглашают в гости после карантина. Это очень приятно».





«Я закупил маски, дезинфекторы и перчатки. Каждый мой пассажир должен воспользоваться этим антисептиком, надеть перчатки и маску. Так же поступаю и я. Плюс сам дезинфицирую машину. Конечно, риск заразиться есть, но я делаю все, чтобы его минимизировать. Санитарная обработка автомобилей по эту сторону границы не вызывает насмешек. Здесь услуги обработки паром и антисептиками открыли многие, они нужны людям».