|
Парень помогает белорусам доехать из городов Польши до границы — демпингует варшавских перевозчиков
06.04.2020 12:48 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Александр сейчас находится в Варшаве и занимается тем, что помогает белорусам доехать до границы из разных городов Польши. Говорит, что это стало острой проблемой для большого количества наших соотечественников. Прямо во время интервью Александру написал лидчанин, который застрял на ж/д вокзале в польской столице и не мог уехать. Местные перевозчики предложили за дорогу до Кузницы заплатить 500 злотых (почти $120). Он отказался. На следующий день мужчина выехал с Александром.
Парень выделяет четыре категории белорусов, которые задержались в
1. Люди сидели в карантине без работы, ждали выплаты от работодателя и, получив, покидают Польшу.
Александр более трех лет жил и работал в Варшаве. Когда
«Автобусы ходить перестали, а на рынке частных перевозок тут же случился скачок цен, — продолжает Александр. — Теперь, чтобы доехать из Варшавы в Кузницу, с одного только человека требуют от 250 злотых (почти $60). Считаю, это возмутительно. Сразу скажу, эту авантюру придумали не белорусы. За последние две недели сделал 7 рейсов, в том числе из Лодзи и Кельце. В помощь подключился друг, он тоже на отдельной машине вывозит людей. Мотивы поездки у меня и друга остались прежними, как после самого первого случая. Это желание помочь людям и прожить в
«Я закупил маски, дезинфекторы и перчатки. Каждый мой пассажир должен воспользоваться этим антисептиком, надеть перчатки и маску. Так же поступаю и я. Плюс сам дезинфицирую машину. Конечно, риск заразиться есть, но я делаю все, чтобы его минимизировать. Санитарная обработка автомобилей по эту сторону границы не вызывает насмешек. Здесь услуги обработки паром и антисептиками открыли многие, они нужны людям».
|
Свежие газеты
Архив (Разное)