Открытия мотосезона в этом году не будет

Источник материала: Слуцк Город





На 11 апреля в Слуцке на стадионе ДОСААФ планировалось масштабное открытие мотосезона с участием солигорско-слуцкого отделения клуба Iron Pride MC и ГАИ Минской области. Мероприятия отменили из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки.

Информация об этом опубликована в группе стадиона технических видов спорта во Вконтакте.

— Уважаемые мотоциклисты! Солигорское и Слуцкое отделение мотоклуба Iron Pride MC Belarus вынужден сообщить об отмене мероприятий, связанных с Солигорским и Слуцким открытием мотосезона-2020.

Наша твёрдая гражданская позиция призывает нас обезопасить мотосообщество, дорогих и близких нам людей от непреднамеренного распространения короновирусной инфекции. Искренне надеемся на благополучное завершение данной ситуации в скорейшем будущем! Открывайте сезон! Катайте с удовольствием! Будьте здоровы! Берегите себя и своих близких! — говорится в сообщении.

Кроме этого отменена программа Республиканского открытия мотосезона, которая планировалась на 25 апреля в Минске. Об этом пишет сайт мотоклуба Iron Pride MC.





Напомним, в прошлом году открытие мотосезона впервые проходило в Слуцке. Как это было + фото и видео можно посмотреть по ссылке .



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