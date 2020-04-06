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Чемпионат России по футболу: участники намерены доиграть сезон
Источник материала: ОНТ
В чемпионате России по футболу участники намерены доиграть сезон. Состоялась видеоконференция руководства клубов, Премьер-лиги и РФС.
Клубы из нижней части таблицы настаивали на немедленном завершении сезона и его обнулении. Этой позиции придерживаются, в частности, «Ахмат», «Уфа» и «Урал».
В РФС категорически не согласны с таким развитием событий — по мнению союза надо придерживаться рекомендаций УЕФА. Не согласны на завершение сезона и ведущие команды Премьер-лиги, которые желают сохранить места в еврокубках.
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В чемпионате России по футболу участники намерены доиграть сезон. Состоялась видеоконференция руководства клубов, Премьер-лиги и РФС. Клубы из нижней части...
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