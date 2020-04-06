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В МАРТ разъяснили, для торговли какими дезинфицирующими средствами нужна лицензия

06.04.2020 12:48 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В Министерстве антимонопольного регулирования и торговли разъяснили порядок продажи дезинфицирующих средств, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу МАРТ.

В МАРТ разъяснили, для торговли какими дезинфицирующими средствами нужна лицензия

Дезинфицирующие средства, в том числе для обработки рук, могут содержать в качестве активно действующих веществ этиловый спирт или изопропиловый спирт. "Лицензирование оптовой и розничной торговли дезинфицирующими средствами, содержащими изопропиловый спирт, законодательством не предусмотрено. Следовательно, для продажи таких средств лицензия не нужна", - отметили в МАРТ.

Регулирование продажи дезинфицирующих средств с этиловым спиртом предусмотрено законом от 27 августа 2008 года №429-З "О государственном регулировании производства и оборота алкогольной, непищевой спиртосодержащей продукцией и непищевого этилового спирта".

В соответствии с законом подлежат лицензированию производство и оптовая торговля дезинфицирующими средствами из кодов ТН ВЭД 3808 59 000 и 3808 94 с объемной долей этилового спирта 7% и выше, но не более 80%, а также косметическими средствами для ухода за кожей (кроме лекарственных) из кода ТН ВЭД 3304, к числу которых относятся средства для очистки кожи лица, лосьоны, тоники, очищающие маски и другие аналогичные средства с объемной долей этилового спирта 7% и более. Исключением является продукция в аэрозольной упаковке, в другой потребительской упаковке, максимальный объем которой составляет 250 мл (масел для тела - 500 мл). Розничная торговля указанными средствами лицензированию не подлежит.

 
 
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  В Министерстве антимонопольного регулирования и торговли разъяснили порядок продажи дезинфицирующих средств, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу МАРТ. ...
 
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