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Белорусы за три месяца купили валюты на $452,2 млн больше, чем продали
Источник материала: Myfin
В январе-марте физические лица купили наличной и безналичной
Субъекты хозяйствования - резиденты Беларуси за этот период купили иностранной валюты на $5 951,7 млн, а продали - на $5 024,5 млн.
Нерезидентами Беларуси было куплено валюты на $107,6 млн в эквиваленте, а продано - $227,5 млн.
Источник: Myfin.by
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Белорусы за три месяца 2020 года купили иностранной валюты на $452,2 млн больше, чем продали. Это следует из статистических данных Национального банка.
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