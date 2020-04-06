Белорусы за три месяца купили валюты на $452,2 млн больше, чем продали

Источник материала: Myfin

фото: Myfin.by

В январе-марте физические лица купили наличной и безналичной валюты на $2 686,1 млн в эквиваленте. Продажа инвалюты населением составила $2 233,9 млн. В итоге чистая покупка инвалюты физлицами составила $452,2 млн.

Субъекты хозяйствования - резиденты Беларуси за этот период купили иностранной валюты на $5 951,7 млн, а продали - на $5 024,5 млн.

Нерезидентами Беларуси было куплено валюты на $107,6 млн в эквиваленте, а продано - $227,5 млн.