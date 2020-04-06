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Белорусы за три месяца купили валюты на $452,2 млн больше, чем продали

06.04.2020 13:22 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

фото: Myfin.by

В январе-марте физические лица купили наличной и безналичной валюты на $2 686,1 млн в эквиваленте. Продажа инвалюты населением составила $2 233,9 млн. В итоге чистая покупка инвалюты физлицами составила $452,2 млн.

Субъекты хозяйствования - резиденты Беларуси за этот период купили иностранной валюты на $5 951,7 млн, а продали - на $5 024,5 млн.

Нерезидентами Беларуси было куплено валюты на $107,6 млн в эквиваленте, а продано - $227,5 млн.

Источник: Myfin.by
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Теги: Курсы валют, Новости
 
 
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Белорусы за три месяца 2020 года купили иностранной валюты на $452,2 млн больше, чем продали. Это следует из статистических данных Национального банка.
 
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