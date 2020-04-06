Минобразования рекомендует школьникам заняться самообразованием во время каникул

Источник материала: ОНТ

Министерство образования рекомендует школьникам во время каникул заниматься самообразованием и меньше контактировать с другими людьми. Об этом пишет БЕЛТА со ссылкой на пресс-секретаря Минобразования Людмилу Высоцкую.

Как сообщили в ведомстве, не смотря на продление каникул, в учреждениях образования продолжают работу школьные лагеря, организованные с соблюдением мер безопасности, где с учащимися занимаются педагоги. В случае, если дети остаются дома, то им рекомендуют, наряду с соблюдением норм гигиены и ограничением контактов и передвижений, заниматься самообразованием по учебным пособиями или с помощью интернета.

Весенние каникулы продлены на 6 дней – с 6 по 11 апреля включительно, четвертая четверть будет длиться с 13 апреля по 30 мая.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram