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Минобразования рекомендует школьникам заняться самообразованием во время каникул

06.04.2020 12:42 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Минобразования рекомендует школьникам заняться самообразованием во время каникул

Министерство образования рекомендует школьникам во время каникул заниматься самообразованием и меньше контактировать с другими людьми. Об этом пишет БЕЛТА со ссылкой на пресс-секретаря Минобразования Людмилу Высоцкую.

Как сообщили в ведомстве, не смотря на продление каникул, в учреждениях образования продолжают работу школьные лагеря, организованные с соблюдением мер безопасности, где с учащимися занимаются педагоги. В случае, если дети остаются дома, то им рекомендуют, наряду с соблюдением норм гигиены и ограничением контактов и передвижений, заниматься самообразованием по учебным пособиями или с помощью интернета. 

Весенние каникулы продлены на 6 дней – с 6 по 11 апреля включительно, четвертая четверть будет длиться с 13 апреля по 30 мая.

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Министерство образования рекомендует школьникам во время каникул заниматься самообразованием и меньше контактировать с другими людьми. Об этом пишет БЕЛТА со...
 
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