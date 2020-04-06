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Проводится проверка по факту смерти 17-летнего жителя Барановичей

06.04.2020 13:23 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Пружанском районе проводится проверка по факту смерти учащегося одного из колледжей Бреста. 

Как сообщает БЕЛТА, вечером 5 апреля 17-летний житель Барановичей ехал на поезде БрестМинск. Когда состав подъезжал к станции Оранчицы, юноша почувствовал недомогание, а затем потерял сознание. 

Прибывшие медики проводили реанимационные мероприятия около 50 минут, но молодой человек скончался. 

Согласно предварительным данным, смерть наступила из-за врожденной патологии сосудов головного мозга. Для установления точной причины назначена судмедэкспертиза. 

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Теги: Брест, Минск
 
 
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Новости Беларуси. В Пружанском районе проводится проверка по факту смерти учащегося одного из колледжей Бреста.  Как сообщает БЕЛТА, вечером 5 апреля 17-летний...
 
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