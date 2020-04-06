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Проводится проверка по факту смерти 17-летнего жителя Барановичей
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Пружанском районе проводится проверка по факту смерти учащегося одного из колледжей Бреста.
Как
Прибывшие медики проводили реанимационные мероприятия около 50 минут, но молодой человек скончался.
Согласно предварительным данным, смерть наступила из-за врожденной патологии сосудов головного мозга. Для установления точной причины назначена судмедэкспертиза.
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Новости Беларуси. В Пружанском районе проводится проверка по факту смерти учащегося одного из колледжей Бреста. Как сообщает БЕЛТА, вечером 5 апреля 17-летний...
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