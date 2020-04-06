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Бобруйчанам на заметку: 7 апреля в городе - День трезвости

06.04.2020 13:54 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Очередная акция "День трезвости" пройдет в Бобруйске 7 апреля.



Согласно решению горисполкома, в рамках акции продажа алкогольных напитков будет ограничена на территории Бобруйска с 00.00 до 24.00 7 апреля 2020 года. 

Исключение - торговля в объектах общепита в розлив.

Аналогичная акция проходила в городе 1 марта. До конца года влсти намерены провести еще две: 7 июля и 1 декабря. 

"День трезвости" запланирован и в Бобруйском районе: 1 сентября и 19 ноября.
 
 
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Очередная акция "День трезвости" пройдет в Бобруйске 7 апреля.
 
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