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Бобруйчанам на заметку: 7 апреля в городе - День трезвости
Источник материала: Партизан
Очередная акция "День трезвости" пройдет в Бобруйске 7 апреля.
Согласно решению горисполкома, в рамках акции продажа алкогольных напитков будет ограничена на территории Бобруйска с 00.00 до 24.00 7 апреля 2020 года.
Исключение - торговля в объектах общепита в розлив.
Аналогичная акция проходила в городе 1 марта. До конца года влсти намерены провести еще две: 7 июля и 1 декабря.
"День трезвости" запланирован и в Бобруйском районе: 1 сентября и 19 ноября.
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Очередная акция "День трезвости" пройдет в Бобруйске 7 апреля.
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