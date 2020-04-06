Бобруйчанам на заметку: 7 апреля в городе - День трезвости









Согласно решению горисполкома, в рамках акции продажа алкогольных напитков будет ограничена на территории Бобруйска с 00.00 до 24.00 7 апреля 2020 года.





Исключение - торговля в объектах общепита в розлив.





Аналогичная акция проходила в городе 1 марта. До конца года влсти намерены провести еще две: 7 июля и 1 декабря.





"День трезвости" запланирован и в Бобруйском районе: 1 сентября и 19 ноября.







