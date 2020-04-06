Одним доплатили, других - уволили. Что изменилось в хозяйстве, где люди получали мизерные зарплаты

Источник материала: Tut.by

Помните, мы писали про хозяйство «Щедринское» Жлобинского района, где работникам выплатили зарплаты ниже минимальных ? Так вот, их проверил Комитет госконотроля. В результате дояркам и механизаторам сделали перерасчет и вернули более 6,5 тысяч рублей, а виновных уволили.



Фото: Сергей Комков, TUT.BY

— После публикаций к нам приехали с проверкой. Стали все смотреть. В итоге выявили нарушения. Многим работникам пересчитали зарплату и уже все выплатили. Перерасчет сделали даже тем, кто месяцем раньше уволился и уже не работает в хозяйстве, — рассказывают в «Щедринском».

После проверки уволили заведующую фермой и зоотехника. А еще ранее — двух доярок, которые явились на работу с остаточным опьянением, рассказывают последние новости работники хозяйства. Сейчас на ферме, говорят они, дисциплина и контроль. Вот с комбикормом наладилось: его хоть и сейчас мало, но зато он поступает каждый день, появились лекарства для скота.

В Комитете госконтроля сообщили , что в ОАО «Щедринское» 17 и 26 марта провели мониторинг и выявили факты нарушений трудового законодательства, а также другие недостатки в деятельности.

Установлено, например, что в январе текущего года зарплата 32 работников сельхозпредприятия, полностью отработавших норму рабочего времени и выполнивших свои трудовые обязанности, была ниже минимальной заработной платы (это сейчас 375 рублей. — Прим TUT.BY). Таким образом, в нарушение ст. 59 Трудового кодекса наниматель не произвел доплату работникам до уровня государственного минимального социального стандарта в области оплаты труда.

Всего же за январь работникам хозяйства было недоначислено более 6,5 тыс. рублей заработной платы. Все доплатили до 1 апреля — это проконтролировал КГК.



Фото: Сергей Комков, TUT.BY

Контролеры также выявили в «Щедринском» недостатки в подготовке к проведению весенне-полевых работ. Информация о всех нарушениях передана в соответствующие органы для принятия мер административной ответственности к виновным должностным лицам сельхозпредприятия.

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