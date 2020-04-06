Как не довести ситуацию до массовых разводов? Психолог о правилах совместной жизни в режиме самоизоляции

Источник материала: Tut.by

Как сохранить адекватность, радость к жизни и хорошие отношения с членами семьи в режиме самоизоляции или даже карантина, специально для LADY рассказала психолог, медиатор Олеся Пономаренко.



Олеся ПономаренкоПсихолог, медиатор, основатель и руководитель «Мастерской психологической практики» Психолог, медиатор, основатель и руководитель

После того, как в Китае закончился жесткий карантин, семейные пары стали выстраиваться в очереди на развод. Если в нашей стране будут созданы аналогичные условия, и нам придется надолго остаться наедине со своими семьями на небольшой территории, может произойти то же самое. Что делать, чтобы нам, белорусам, не довести ситуации до массовых разводов, но еще и улучшить отношения в семьях?





Уделите внимание вопросу границ

Первая рекомендация: даже будучи в одной квартире, не находитесь все время вместе.

Постарайтесь разойтись в разные комнаты или хотя бы в разные углы. Проводите достаточно времени уединенно, не пытайтесь быть на виду друг у друга, давайте каждому возможность побыть наедине с собой. Не нарушайте приватность другого человека: не заходите, не стучитесь, не задавайте вопросов в течение некоторого времени. Это поможет партнеру (и, кстати, другим членам семьи) сохранить ощущение некой защищенности и спокойствия.





Составьте список совместных приятных дел

Разграничивайте рабочее время, когда вам нужно побыть одному, и семейное, когда совместное времяпрепровождение необходимо. Чтобы оно точно было приятным, рекомендую вам прямо сейчас написать список дел, которые вы давно хотели сделать, но на что не хватало времени. Что это может быть? Просмотр документальных и художественных фильмов, чтение литературы, изготовление чего-либо своими руками, даже уборка — вариантов множество. Вы можете пересмотреть гардероб и избавиться от лишнего, готовить различные блюда и, более того, снимать все это на камеру для блога, чтобы рассказать окружающим о том, как вы проводите время в период карантина.





После того, как вы составите список возможных дел, разделите его на категории: это я могу сделать с детьми, а это — с супругом или с супругой. После этого можно составить расписание, по которому будет понятно, когда вы займетесь тем или иным делом. Планируйте четко: это очень важный пункт. Когда вы составляете расписание наперед, ваша тревога уходит, а спокойствие и уверенность — приходят на ее место.

Придерживайтесь режима дня

Введите режим дня и придерживайтесь его. Очистите свое пространство от лишних вещей, создающих «визуальный шум». Делайте в течение дня определенные ритуалы. Например, после пробуждения я сразу застилаю кровать, иду в душ, затем использую косметические средства, готовлю завтрак, накрывая стол определенным образом, и так далее. Не забывайте о возможных прогулках! Хотя бы на балкон. А вечером максимально изысканно ужинайте. Старайтесь романтизировать ситуацию, в которой находитесь. Постарайтесь насытить это время удовольствиями.





Не прекращайте занятия спортом

Если вы привыкли ходить в спортзал, бассейн, а сейчас вынуждены оставаться дома, самое время обратить внимание на йогу, цигун или другие подобные практики. Множество тренеров сегодня перевели занятия в онлайн и даже сделали их бесплатными — просто попробуйте!

Все перечисленное выше дает возможность почувствовать почву под ногами, снизить тревогу, выстроить границы и обрести спокойствие. Если мы воспримем время, которое пришло сейчас, как период для реализации особых возможностей, то это даст нам совершенно новое видение ситуации. И это принесет неоценимую пользу вам и вашим отношениям в семье.