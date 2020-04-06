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Интернет-марафон во время каникул организуют для школьников
Источник материала: ОНТ
Школьные каникулы продлили ещё на неделю, а это значит, что у ребят появилась отличная возможность открыть в себе новые таланты. Провести виртуальную экскурсию по родному городу, испечь пирог или вырастить собственный сад на подоконнике предложили школьникам активисты.
Целую неделю каникул ребята со всей страны будут ежедневно получать задания в виде чек-листа. Фото- или видеоотчёт о выполнении нужно размещать в соцсетях. Задание на сегодня – спортивная онлайн-разминка на любой вкус: от обычной растяжки до полноценной тренировки. Чем дальше, тем интереснее.
Интернет-марафон подскажет, как можно разнообразить свободное время. Новое задание можно найти каждое утро на сайте БРСМ. Организаторы обещают: за правильное и регулярное выполнение заданий обязательно будет ценный приз.
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Школьные каникулы продлили ещё на неделю, а это значит, что у ребят появилась отличная возможность открыть в себе новые таланты. Провести виртуальную экскурсию по...
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