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Интернет-марафон во время каникул организуют для школьников

06.04.2020 16:24 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Интернет-марафон во время каникул организуют для школьников

Школьные каникулы продлили ещё на неделю, а это значит, что у ребят появилась отличная возможность открыть в себе новые таланты. Провести виртуальную экскурсию по родному городу, испечь пирог или вырастить собственный сад на подоконнике предложили школьникам активисты. 

Целую неделю каникул ребята со всей страны будут ежедневно получать задания в виде чек-листа. Фото- или видеоотчёт о выполнении нужно размещать в соцсетях. Задание на сегодня – спортивная онлайн-разминка на любой вкус: от обычной растяжки до полноценной тренировки. Чем дальше, тем интереснее.

Александра Гончарова, председатель Центрального совета общественного объединения БРПО: «Мы организуем виртуальные экскурсии по городам малой родины, мы проведём литературный вечер, устроим скайп-вечернику со своими друзьями и, конечно, не забудем о том, чтобы приготовить десерт своим родным. Мы просим всех оставаться максимально дома, не посещать массовые мероприятия и провести это время с пользой, интересно и весело».

Интернет-марафон подскажет, как можно разнообразить свободное время. Новое задание можно найти каждое утро на сайте БРСМ. Организаторы обещают: за правильное и регулярное выполнение заданий обязательно будет ценный приз. 

 

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Школьные каникулы продлили ещё на неделю, а это значит, что у ребят появилась отличная возможность открыть в себе новые таланты. Провести виртуальную экскурсию по...
 
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