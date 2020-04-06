«Белтелеком» сообщил, нагрузка на сеть в Минске выросла на 10%

Источник материала: Tut.by

В последние недели компания «Белтелеком» отмечает повышенный спрос на услуги доступа в интернет, телевидения и другие сервисы. Об этом корреспонденту агентства «Минск-Новости» сообщили в пресс-службе «Белтелекома».



Фото: burst.shopify.com

— Технические специалисты фиксируют рост нагрузки на внешний шлюз в пределах 10% от ежедневной. А также констатируют, что часы наибольшей нагрузки, которые ранее, как правило, приходились на вечернее время, немного сместились на дневное, — сообщил национальный провайдер.

Компания проводит постоянный мониторинг качества работы Сети. Пока объекты и сети связи функционируют в штатном режиме. Услуги связи (доступ в интернет, телевидение, телефония, другие сервисы) оказываются абонентам в полном объеме. При этом инфраструктура полностью готова к стабильной работе при возрастающей нагрузке, так как имеет значительный запас пропускной способности.

По словам специалистов, постоянно проводится работа по расширению международных каналов в направлении самых востребованных информационных ресурсов. При необходимости оптимизируются схемы маршрутизации трафика. Также в случае надобности в достаточно быстрые сроки может быть увеличена пропускная способность.

Специалистами компании предприняты все необходимые меры по обеспечению бесперебойного оказания услуг связи.