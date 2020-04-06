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У Национального центра правовой информации новый директор
Источник материала: ОНТ
На должность директора Национального центра правовой информации назначен Андрей Мательский. Ранее он руководил главным государственно-правовым управлением Администрации Президента.
Указ о назначении уже подписан Главой государства.
Евгений Коваленко, ранее занимавший эту должность, освобожден от нее в связи с переходом на другую работу.
Фото: БЕЛТА
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На должность директора Национального центра правовой информации назначен Андрей Мательский. Ранее он руководил главным государственно-правовым управлением...
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