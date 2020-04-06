Профсоюз в Бресте закупил средства защиты для автобусного парка

Источник материала: ОНТ

В Бресте профсоюз поддержал перевозчиков и закупил средства защиты для автобусного парка.

Перед выходом на рейс все машины проходят санобработку. Особо тщательно дезинфицируют ручки, поручни и ремни. В сутки уходит до 60 литров раствора. Кроме того, профсоюзы помогли закупить одноразовые маски, комбинезоны, перчатки, респираторы. Этого запаса хватит на месяц.

Вячеслав Мельничук, председатель Брестской областной организации профсоюзов, работников транспорта и коммуникаций: «Самое главное, чтобы обеспечить максимально здоровые условия труда, чтобы люди были обеспечены обеззараживающими, дезинфицирующими средствами, тоже требуется средства для обработки автобусов, а этого иногда не хватает. Поэтому наш комитет по просьбе автобусного парка выделили денежные средства на закупку средств».

Павел Забавский, директор Брестского автобусного парка: «При съезде 100% автобусов происходит обработка салонов. И поручней, и стекол, и сидений, и потолка – все обрабатывается, но люди должны понимать, что безопасность каждого зависит от каждого».

Ежедневно по Бресту курсируют 120 городских автобусов. Пассажиропоток уменьшился незначительно. В среднем в сутки общественным транспортом в областном центре пользуются 180 тысяч человек.

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