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Профсоюз в Бресте закупил средства защиты для автобусного парка
Источник материала: ОНТ
В Бресте профсоюз поддержал перевозчиков и закупил средства защиты для автобусного парка.
Перед выходом на рейс все машины проходят санобработку. Особо тщательно дезинфицируют ручки, поручни и ремни. В сутки уходит до 60 литров раствора. Кроме того, профсоюзы помогли закупить одноразовые маски, комбинезоны, перчатки, респираторы. Этого запаса хватит на месяц.
Ежедневно по Бресту курсируют 120 городских автобусов. Пассажиропоток уменьшился незначительно. В среднем в сутки общественным транспортом в областном центре пользуются 180 тысяч человек.
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В Бресте профсоюз поддержал перевозчиков и закупил средства защиты для автобусного парка. Перед выходом на рейс все машины проходят санобработку. Особо...
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