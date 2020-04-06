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Профсоюз в Бресте закупил средства защиты для автобусного парка

06.04.2020 16:20 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Профсоюз в Бресте закупил средства защиты для автобусного парка

В Бресте профсоюз поддержал перевозчиков и закупил средства защиты для автобусного парка. 

Перед выходом на рейс все машины проходят санобработку. Особо тщательно дезинфицируют ручки, поручни и ремни. В сутки уходит до 60 литров раствора. Кроме того, профсоюзы помогли закупить одноразовые маски, комбинезоны, перчатки, респираторы. Этого запаса хватит на месяц. 

Вячеслав Мельничук, председатель Брестской областной организации профсоюзов, работников транспорта и коммуникаций: «Самое главное, чтобы обеспечить максимально здоровые условия труда, чтобы люди были обеспечены обеззараживающими, дезинфицирующими средствами, тоже требуется средства для обработки автобусов, а этого иногда не хватает. Поэтому наш комитет по просьбе автобусного парка выделили денежные средства на закупку средств».

Павел Забавский, директор Брестского автобусного парка: «При съезде 100% автобусов происходит обработка салонов. И поручней, и стекол, и сидений, и потолка – все обрабатывается, но люди должны понимать, что безопасность каждого зависит от каждого».

Ежедневно по Бресту курсируют 120 городских автобусов. Пассажиропоток уменьшился незначительно. В среднем в сутки общественным транспортом в областном центре пользуются 180 тысяч человек.  

 

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Теги: Брест
 
 
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В Бресте профсоюз поддержал перевозчиков и закупил средства защиты для автобусного парка.  Перед выходом на рейс все машины проходят санобработку. Особо...
 
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