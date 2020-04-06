ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

«Проник в литературу через щёлку». Сын Симонова рассказал, как роман «Живые и мёртвые» прошёл цензуру

06.04.2020 19:10 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

«Проник в литературу через щёлку». Сын Симонова рассказал, как роман «Живые и мёртвые» прошёл цензуру

Не доехав до Минска, мало-мальски сориентировавшись на месте, Симонов берет курс на Могилев. Почти два дня дороги. Он едва отдалялся от линии фронта, но она, все догоняя, наступала на пятки.

«Проник в литературу через щёлку». Сын Симонова рассказал, как роман «Живые и мёртвые» прошёл цензуру

Симонов вел дневник все годы войны. Такие блокнотные записи реалий  под строжайшим запретом, особенно в начале. Симонов знает об этом, потому дневники хранит в сейфе у главреда газеты «Красная звезда». Это подлинники всего увиденного полевые заметки. Правда, не выдержавшая огонь цензуры.

«Когда человек смеётся над врагом, он уже не так страшен». Какие самые известные карикатуры на фюрера и гитлеровцев

«Проник в литературу через щёлку». Сын Симонова рассказал, как роман «Живые и мёртвые» прошёл цензуру

Перележав в столе, дневники вышли лишь спустя десятилетия после победы. Отчасти благодаря тому, что в те роковые дни Симонов оказался под Могилевом, прожектор такого внимания пролил свет на события жаркого июля 41-го.

«Проник в литературу через щёлку». Сын Симонова рассказал, как роман «Живые и мёртвые» прошёл цензуру

Алексей Симонов, сын Константина Симонова:
Роман «Живые и мертвые» проник в литературу через щелку. 1956 год – доклад Хрущева, 1957 год – начало оттепели, появляется роман Симонова. И цензура в этот момент не испугана, так расслаблена, она не знает, что можно, что нельзя. И роман проходит практически без замечаний. 

Книга его дневников, на основе которых написаны «Живые и мертвые», – это ведь история трагическая – первый раз они не были напечатаны. Он пытается отстоять то, что он видел собственными глазами, то, что он по этому поводу записал. Ему говорят: «А этого не надо» или «этого не было». Он говорит: «Кто там был: я или вы?». Дневники вышли при его жизни в 1977-м, спустя много лет после того, как были готовы к публикациям.  

Почему юмористическое издание назвали «Громилка»? Малоизвестная история времён войны, связанная с Твардовским

«Проник в литературу через щёлку». Сын Симонова рассказал, как роман «Живые и мёртвые» прошёл цензуру

«Проник в литературу через щёлку». Сын Симонова рассказал, как роман «Живые и мёртвые» прошёл цензуру

Люди в материале: Анастасия Дехтяр, Константин Симонов, Алексей Симонов

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Не доехав до Минска, мало-мальски сориентировавшись на месте, Симонов берет курс на Могилев. Почти два дня дороги. Он едва отдалялся от линии фронта, но она, все...
 
Новости дня
Новости разные
 
Погода на неделе: к концу недели снова похолодает
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

05.04.2020
Mir24.TV Belarus
Новости Докшицы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
06.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика