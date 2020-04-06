ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

На этой неделе жители Земли смогут наблюдать "Розовое суперлуние"

06.04.2020 19:26 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

В следующий раз суперлуние можно будет наблюдать в мае.

В ночь с 7 на 8 апреля жители Земли смогут наблюдать уникальное явление – Розовую Луну, которая в этом году совпадает с суперлунием. Максимальная яркость Луны ожидается в 5:36 по Киеву 8 апреля, сообщает "РБК-Украина".

Как сообщает Forbes, во время апрельского полнолуния спутник Земли будет самым большим и красивым в 2020 году. Суперлуние возникает тогда, когда Луна походит на минимальное расстояние (перигей) к планете в период полнолуния. Таким образом, она кажется ближе и больше, чем обычно. 7 апреля Луна подойдет к Земле ближе, чем во время предыдущих полнолуний и последующего.

Следующее суперлуние можно будет наблюдать уже через месяц, 7 мая. Оно станет четвертым и последним в этом году.

Почему же апрельское полнолуние называют "Розовой Луной"? Такое название дали Луне американские племена в честь появления в апреле первых полевых диких цветов, в частности, диких флоксов. В США такие цветы часто называют "розовыми мхами".  То есть, несмотря на название, на самом деле Луна не будет розовой.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В следующий раз суперлуние можно будет наблюдать в мае.
 
Новости дня
Новости разные
 
Погода на неделе: к концу недели снова похолодает
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

05.04.2020
Mir24.TV Belarus
Новости Докшицы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
06.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика