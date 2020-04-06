Власти будут регулировать цены на консервы, молоко, кофе и спички

постановлением Совмина № 205. В их число включили в том числе спички, туалетную бумагу, подгузники. Это предусмотреноСовмина № 205.





Согласно документу, в данный перечень дополнительно внесены консервы мясные, консервы из рыбы, молоко сухое, кофе, вода питьевая (расфасованная в емкости), мыло туалетное твердое, мыло хозяйственное твердое, спички, прокладки женские гигиенические, подгузники, туалетная бумага, средства защиты органов дыхания (маски, предназначенные для индивидуального применения) и дезинфицирующие (антибактериальные, обеззараживающие) средства (в том числе гели, спреи).





Документ вступает в силу после его официального опубликования.





Ранее власти отмечали, что в Беларуси вырос покупательский спрос на товары длительного хранения, в том числе на социально значимые, бакалею и импорт.





Торговле рекомендовали прекратить проводить мероприятия по стимулированию продаж на такие товары, как макароны, крупы (отдельно акцент делается на овсянке и перловке), рыбные, мясные и молочные консервы, растительное масло, хозяйственное и туалетное мыло, спички, туалетная бумага, чай, кофе, санитарно-гигиенические средства (прокладки, подгузники).