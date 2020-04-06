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Власти будут регулировать цены на консервы, молоко, кофе и спички

06.04.2020 20:30 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Власти расширили список социально значимых товаров, на которые регулируются цены.

В их число включили в том числе спички, туалетную бумагу, подгузники. Это предусмотрено постановлением Совмина № 205.

Согласно документу, в данный перечень дополнительно внесены консервы мясные, консервы из рыбы, молоко сухое, кофе, вода питьевая (расфасованная в емкости), мыло туалетное твердое, мыло хозяйственное твердое, спички, прокладки женские гигиенические, подгузники, туалетная бумага, средства защиты органов дыхания (маски, предназначенные для индивидуального применения) и дезинфицирующие (антибактериальные, обеззараживающие) средства (в том числе гели, спреи).

Документ вступает в силу после его официального опубликования.

Ранее власти отмечали, что в Беларуси вырос покупательский спрос на товары длительного хранения, в том числе на социально значимые, бакалею и импорт.

Торговле рекомендовали прекратить проводить мероприятия по стимулированию продаж на такие товары, как макароны, крупы (отдельно акцент делается на овсянке и перловке), рыбные, мясные и молочные консервы, растительное масло, хозяйственное и туалетное мыло, спички, туалетная бумага, чай, кофе, санитарно-гигиенические средства (прокладки, подгузники).
 
 
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Власти расширили список социально значимых товаров, на которые регулируются цены.
 
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