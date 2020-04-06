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Витебск. Многие ли носят маски и какая ситуация в городе?

06.04.2020 20:48 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Активнее носить маски в Витебске стали горожане. Если еще две недели назад на улицах Витебска лицо прикрывал едва ли не один из сотни, теперь – каждый третий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Витебск. Многие ли носят маски и какая ситуация в городе?

Все люди сейчас в масках. На всякий случай, думаю, все-таки стоит. Обезопасить окружающих, в первую очередь, себя. 

Витебск. Многие ли носят маски и какая ситуация в городе?

Анастасия Бут, кореспондент:
– А почему вы без маски? Не бережете себя?

– Девушка, я 10 часов отсидел в маске. Только вышел с автобуса, я водитель автобуса, вот вышел, зашел в адвокатуру и сейчас иду домой просто. 

Витебск. Многие ли носят маски и какая ситуация в городе?

Нам, девушкам, приходится выкручиваться. Мы уже вот шьем сами себе маски, чтобы быть в тренде. Чтобы они подходили по стилю одежды, чтобы выйти в магазин и – вот, какая я красивая.

Витебск. Многие ли носят маски и какая ситуация в городе?

С этого дня суточное производство масок должно возрасти до 85 тысяч штук. К пошиву также подключаются предприятия бытового обслуживания и системы соцзащиты.

Витебск. Многие ли носят маски и какая ситуация в городе?

Анастасия Бут:
Но не масками едиными. Витебчане все чаще стараются соблюдать режим самоизоляции. Яркий тому пример – пешеходная улица Суворова. Магазины, кафе, рестораны – обычно здесь многолюдно. Сейчас же, как видно за моей спиной, лишь редкие прохожие.

Люди в материале: Анастасия Бут

 
Теги: Витебск
 
 
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Новости Беларуси. Активнее носить маски в Витебске стали горожане. Если еще две недели назад на улицах Витебска лицо прикрывал едва ли не один из сотни, теперь –...
 
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