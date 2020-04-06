Лидское пиво обошло конкурентов из ста стран: «Premium» получило «золото» за вкусовые качества в Бельгии

Источник материала: Lida.Info





Один из самых титулованных сортов «Лидского пива» получил золотую медаль на престижном международном конкурсе Monde Selection (Бельгия). 12 именитых дегустаторов выделили ЛІДСКАЕ Premium среди конкурентов из более чем 100 стран. Эксперты присудили высшую награду сорту, основываясь на его вкусовых качествах.

Международный конкурс Monde Selection проводится в Брюсселе с 1961 года и является значимым для производителей напитков, продуктов питания и косметических средств. Нынешний год, несмотря на неблагоприятную эпидемиологическую обстановку, не стал исключением. Для оценки специалистов Международного института контроля качества было представлено свыше 3200 продуктов со всего мира. Для «Лидского пива», в копилке которого более чем 140 различных наград, медаль этого конкурса стала первой.

ЛІДСКАЕ Premium оценивалось независимым жюри по 20 параметрам. Продукт был представлен на суд пивоваров, техников, инженеров-химиков, а также биотехников и специалистов из сферы пищевых наук.

О продукте: ЛІДСКАЕ Premium − светлый лагер, обладающий чистым солодовым вкусом. Производится по усовершенствованной технологии низового брожения с использованием особой расы дрожжей. В продуктовой линейке производителя представлен с 2009 года. Тогда этот сорт стал первым оригинальным продуктом, созданный совместными усилиями белорусских технологов и специалистов финского концерна Olvi. Ныне сорт является одним из ключевых спикеров линейки ЛІДСКАЕ и выражает бескомпромисное стремление к качеству в компании «Лидское пиво».

Сорт имеет множество призов, среди них − Crystal Taste Award. Удостоиться этой награды могут лишь бренды, становившиеся лауреатами премии Superior Taste Award («За превосходный вкус») на протяжении трех лет.

В марте 2020 года ЛІДСКАЕ Premium, как и все сорта титульного пивного бренда компании «Лидское пиво», обновило дизайн. С этого периода сорт представлен в новом формате, оригинальной бутылке с эмбоссингом с премиальной этикеткой. Обновленный вид продукта подчеркивает локальность происхождения сорта, рецептура сорта при этом не менялась.