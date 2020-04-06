|
Теперь и меховой комбинат шьёт маски. Показываем, как в Витебске переориентировали швейные предприятия
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Нарастить объемы производства вдвое – до 85 тысяч штук ежесуточно – такую задачу поставили перед производителями Витебской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это позволит не только обеспечить защитными повязками медперсонал региона, но и сбить спрос на самый популярный товар последнего месяца.
Многие швейные предприятия сейчас переориентируют на изготовление новой продукции. Активнее носить маски стали и горожане.
Новая весенняя коллекция пока подождет. Главный конструктор, а вместе с ней и все инженерно-технические работники этого витебского предприятия, на время переквалифицировались. Светлана Вичева, например, сама села за швейную машинку.
Витебск. Многие ли носят маски и какая ситуация в городе?
Сейчас здесь вместо верхней одежды шьют медицинские маски. 225 тысяч уже отправили в аптеки и больницы. И если в начале марта в день отшивали 4 тысячи единиц, то к середине апреля поставили цель в 35 тысяч.
Параллельно разработали многоразовые и одноразовые комбинезоны и халаты для медиков.
Инна Арсёнова, начальник скорняжно-пошивочного цеха мехового комбината:
Сбить спрос на маски пока в северном регионе не удается, но шансы велики. С 6 апреля суточное производство масок должно увеличиться практически вдвое – до 85 тысяч штук. К пошиву также подключаются предприятия бытового обслуживания и системы соцзащиты.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Теперь и меховой комбинат шьёт маски. Показываем, как в Витебске переориентировали швейные предприятия
Новости Беларуси. Нарастить объемы производства вдвое – до 85 тысяч штук ежесуточно – такую задачу поставили перед производителями Витебской области, сообщили в...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)