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Купаловский театр начал шить защитные маски

06.04.2020 21:02 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Национальный академический театр им. Я. Купалы начал социальный проект «Нетеатральная маска» по изготовлению защитных масок не медицинского назначения.

Об этом сообщили корреспонденту агентства «Минск-Новости» в пресс-службе театра.

Швейный цех Купаловского уже сделал 500 защитных изделий. В ближайшее время планируется пошить еще больше. Маски передадут в 10-ю городскую клиническую больницу Минска.

Социальный проект организован за счет внебюджетных средств театра и при спонсорской поддержке партнеров. Желающие могут оказать финансовую помощь в приобретении материалов, необходимых для пошива масок.

Купаловский приглашает присоединиться к проекту и другие театры Беларуси.

«Нетеатральная маска» осуществляется по примеру зарубежных театров, которые также решили поддержать медицинские учреждения в условиях пандемии.
 
Теги: Минск
 
 
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Национальный академический театр им. Я. Купалы начал социальный проект «Нетеатральная маска» по изготовлению защитных масок не медицинского назначения.
 
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