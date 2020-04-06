Купаловский театр начал шить защитные маски

Швейный цех Купаловского уже сделал 500 защитных изделий. В ближайшее время планируется пошить еще больше. Маски передадут в 10-ю городскую клиническую больницу Минска.





Социальный проект организован за счет внебюджетных средств театра и при спонсорской поддержке партнеров. Желающие могут оказать финансовую помощь в приобретении материалов, необходимых для пошива масок.





Купаловский приглашает присоединиться к проекту и другие театры Беларуси.





«Нетеатральная маска» осуществляется по примеру зарубежных театров, которые также решили поддержать медицинские учреждения в условиях пандемии.