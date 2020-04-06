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Купаловский театр начал шить защитные маски
Источник материала: Партизан
Национальный академический театр им. Я. Купалы начал социальный проект «Нетеатральная маска» по изготовлению защитных масок не медицинского назначения.
Об этом сообщили корреспонденту агентства
Швейный цех Купаловского уже сделал 500 защитных изделий. В ближайшее время планируется пошить еще больше. Маски передадут в 10-ю городскую клиническую больницу Минска.
Социальный проект организован за счет внебюджетных средств театра и при спонсорской поддержке партнеров. Желающие могут оказать финансовую помощь в приобретении материалов, необходимых для пошива масок.
Купаловский приглашает присоединиться к проекту и другие театры Беларуси.
«Нетеатральная маска» осуществляется по примеру зарубежных театров, которые также решили поддержать медицинские учреждения в условиях пандемии.
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Национальный академический театр им. Я. Купалы начал социальный проект «Нетеатральная маска» по изготовлению защитных масок не медицинского назначения.
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