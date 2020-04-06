Сегодня 110 лет со дня рождения Бориса Кита. Благодаря ему в космос полетели «Аполлоны» и «Шатлы», а человек ступил на Луну

Источник материала: ОНТ

Его наследие видно даже из космоса. Сегодня 110 лет со дня рождения Бориса Кита. До этого юбилея не дожил всего два года. За вклад в мировую науку капсула с именем выдающегося белоруса была замурована в стену вашингтонского Капитолия. Ученый, который помог землянам ступить на Луну, завещал персональный архив «звёздному» Новогрудку – более двух тысяч документов. Сейчас в музее края изучают новые поступления – уже после ухода международного академика астронавтики.

Стоит ли читать чужие письма? Уважительно, если ради памяти о личности планетарного масштаба. Сегодня разбирали поздравительные адреса на век Кита. Отдавали честь белорусу побывавшие на орбите американец Армстронг и русский Гречко.

Галина Ковальчук, научный сотрудник Новогрудского историко-краеведческого музея: «Займаемся апрацоўкай прадметаў, якія перададзены нам Андрэем Майсяёнкам напрыканцы мінулага года. Гэта дастаткова вялікая калекцыя. Здаецца, што яго паступленні, яны бясконцыя».

Душа Кита отлетела в 2018-м. Скончался на 108-м году жизни. Рассчитывал до ста. Хотя появился на свет ещё в Российской империи (причём в Санкт-Петербурге), всем говорил, что вышел из Беларуси. Соломенный «паук» был мини-моделью Вселенной.

Из белорусских городов Новогрудок ближе всего к звёздам. Самый высокий – 323 метра над уровнем моря. С Замковой горы заметно здание бывшей белорусской гимназии. Ходил, учился и работал Борис Кит, а потом показал всем первый шаг человека на Луну. Это он вычислил, как организовать онлайн-трансляцию из космоса.

Окончил два университета – Виленский и Мюнхенский. Основал белорусскую колонию в США. Служил в NASA, изучал жидкий водород. На топливе Кита полетели «Аполлоны» и «Шаттлы». По его учебнику вникают в ракетную технику уже 60 лет.

Анна Турович, директор Новогрудского историко-краеведческого музея: «Больш за дзве тысячы адзінак захоўваецца. Сёння гэта адна з самых вялікіх калекцый у нашых музейных зборах. Створаны электронны каталог, выдадзены друкаваны аналаг. Архіў Барыса Кіта вельмі запатрабаваны. Усё ж такі павінна быць асобная экспазіцыя».

В 1992-м академик астронавтики решил сделать именно Новогрудок центром своего наследия, что не под грифом «Секретно». Да, есть и такое, за океаном. Сильные мира сего оказывали знаки уважения и признания сыну простого белорусского почтальона.

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