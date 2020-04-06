ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Сегодня 110 лет со дня рождения Бориса Кита. Благодаря ему в космос полетели «Аполлоны» и «Шатлы», а человек ступил на Луну

06.04.2020 21:32 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Сегодня 110 лет со дня рождения Бориса Кита. Благодаря ему в космос полетели «Аполлоны» и «Шатлы», а человек ступил на Луну

Его наследие видно даже из космоса. Сегодня 110 лет со дня рождения Бориса Кита. До этого юбилея не дожил всего два года. За вклад в мировую науку капсула с именем выдающегося белоруса была замурована в стену вашингтонского Капитолия. Ученый, который помог землянам ступить на Луну, завещал персональный архив «звёздному» Новогрудку – более двух тысяч документов. Сейчас в музее края изучают новые поступления – уже после ухода международного академика астронавтики.  

Стоит ли читать чужие письма? Уважительно, если ради памяти о личности планетарного масштаба. Сегодня разбирали поздравительные адреса на век Кита. Отдавали честь белорусу побывавшие на орбите американец Армстронг и русский Гречко. 

Галина Ковальчук, научный сотрудник Новогрудского историко-краеведческого музея: «Займаемся апрацоўкай прадметаў, якія перададзены нам Андрэем Майсяёнкам напрыканцы мінулага года. Гэта дастаткова вялікая калекцыя. Здаецца, што яго паступленні, яны бясконцыя».

Душа Кита отлетела в 2018-м. Скончался на 108-м году жизни. Рассчитывал до ста. Хотя появился на свет ещё в Российской империи (причём в Санкт-Петербурге), всем говорил, что вышел из Беларуси. Соломенный «паук» был мини-моделью Вселенной.  

Из белорусских городов Новогрудок ближе всего к звёздам. Самый высокий – 323 метра над уровнем моря. С Замковой горы заметно здание бывшей белорусской гимназии. Ходил, учился и работал Борис Кит, а потом показал всем первый шаг человека на Луну. Это он вычислил, как организовать онлайн-трансляцию из космоса.

Окончил два университета – Виленский и Мюнхенский. Основал белорусскую колонию в США. Служил в NASA, изучал жидкий водород. На топливе Кита полетели «Аполлоны» и «Шаттлы». По его учебнику вникают в ракетную технику уже 60 лет. 

Анна Турович, директор Новогрудского историко-краеведческого музея: «Больш за дзве тысячы адзінак захоўваецца. Сёння гэта адна з самых вялікіх калекцый у нашых музейных зборах. Створаны электронны каталог, выдадзены друкаваны аналаг. Архіў Барыса Кіта вельмі запатрабаваны. Усё ж такі павінна быць асобная экспазіцыя».

В 1992-м академик астронавтики решил сделать именно Новогрудок центром своего наследия, что не под грифом «Секретно». Да, есть и такое, за океаном. Сильные мира сего оказывали знаки уважения и признания сыну простого белорусского почтальона.    

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Его наследие видно даже из космоса. Сегодня 110 лет со дня рождения Бориса Кита. До этого юбилея не дожил всего два года. За вклад в мировую науку капсула с именем...
 
Новости дня
Новости разные
 
Гороскоп на 7 апреля: Стрельцы могут освоить новые горизонты, а Овнам стоит проявить решительность
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

05.04.2020
Mir24.TV Belarus
Новости Докшицы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
06.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика