Государство будет регулировать цены на туалетную бумагу, маски и консервы

МАРТ дополнил список товаров, на которые цены будут регулироваться десятью позициями.

Цены на мясные и рыбные консервы, сухое молоко, кофе, питьевую воду, туалетное и хозяйственное твердое мыло, спички, женские прокладки и подгузники, туалетную бумагу и средства защиты органов дыхания, а также дезинфицирующие средства будут под контролем государства.

Министерство анимонопольного регулирования и торговли сможет вводить регулирование на эти позиции в списке социально значимых товаров на срок до 90 дней.

Постановление размещено на сайте правительства . Оно вступит в силу после опубликования.

Всего теперь в списке тридцать видов товаров. Среди прочего там есть сливочное и растительное масло, мука, сахар, соль, овсянка, макароны, крупы (рис, гречка, манка, пшенка), хлеб, мясо (говядина, свинина, мясо птицы), часть овощей и фруктов и молочной продукции, яйца, чай.

Ранее правительство на 90 дней ограничило ежемесячное повышение цен 0,5%. Большее повышение возможно только после согласования со специальной комиссией при Совмине.