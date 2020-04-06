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Такси бесплатно развозят врачей, кафе предоставляют питание. Как еще белорусы помогают медикам?
Источник материала: ОНТ
В Беларуси всё больше добрых историй о помощи. О помощи медикам, рабочий график которых перешёл в круглосуточный режим. Да, внутрь больниц по понятным причинам не пускают, но люди из разных сфер находят способы поддержать. Кто-то меняет профиль деятельности, кто-то оказывает услуги бесплатно. Любое доброе дело – сейчас поддерживает морально и помогает экономить самое ценное в работе врачей – их силы и время.
Уже неделю эта служба столичного такси предлагает бесплатно отвезти врачей на работу или забрать после смены. В день каждый из 60-ти водителей принимает по 8-10 заказов, и каждый раз – новая история от пассажиров, которым сейчас особенно ценно любое внимание.
Водитель такси рассказывает, что их работа сейчас тоже сильно изменилась. Полная дезинфекция салона три раза в день, обработка после каждого пассажира. Некоторые автомойки пошли навстречу и делают бесплатную промышленную дезинфекцию. Люди действительно объединяются, пусть и соблюдая важную дистанцию.
Акция этой службы такси была объявлена на неделю, сейчас думают о продлении, пока в поисках спонсора – за счёт каждого водителя. Всё-таки, самое время для добра.
Сегодня популярное в Могилеве мини-кафе закрылось для посетителей, но кухня продолжает работать. На общем собрании сотрудники единогласно решили поддержать медиков. Не ради пиара, а потому что так хочется.
Продуктовых запасов хватит на пару недель. Но, говорят, это работу не остановит: владельцы кафе запустили краудфандинг и предложили поддержать идею всем желающим. За три дня полторы сони откликов и больше двух тысяч рублей на счету.
На днях в кафе привезут индукционную плиту и духовку – тогда получится разнообразить меню. Пока же первые порции шаурмы отправят врачам городской инфекционной больницы.
В марте у сотрудников этого предприятия в Витебске выходных было в два раза меньше – работали все субботы. За швейными машинками и художники, и главный конструктор, и начальник цеха. Именно здесь всегда экспериментировали с ассортиментом, но сегодня вместо пиджаков и пальто – защитные маски. Начали с пяти тысяч в день. Потом 15, и вот сейчас уже 25 тысяч! Забирают все.
Кроме защитных масок готовы предложить медикам и халаты – придумали новую модель. Сейчас ждут одобрения и готовы запускать и такое производство.
И в каждой из этих историй есть что-то особенно важное, едва уловимое, но очень доброе. Водитель, повар или швея – помочь тем, кто теперь вынужден практически жить на работе, может каждый. А если не делом, то словом. Поддержку так легко проявить и так важно почувствовать вовремя.
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В Беларуси всё больше добрых историй о помощи. О помощи медикам, рабочий график которых перешёл в круглосуточный режим. Да, внутрь больниц по понятным причинам не...
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