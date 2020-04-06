Такси бесплатно развозят врачей, кафе предоставляют питание. Как еще белорусы помогают медикам?

Источник материала: ОНТ

В Беларуси всё больше добрых историй о помощи. О помощи медикам, рабочий график которых перешёл в круглосуточный режим. Да, внутрь больниц по понятным причинам не пускают, но люди из разных сфер находят способы поддержать. Кто-то меняет профиль деятельности, кто-то оказывает услуги бесплатно. Любое доброе дело – сейчас поддерживает морально и помогает экономить самое ценное в работе врачей – их силы и время.

Уже неделю эта служба столичного такси предлагает бесплатно отвезти врачей на работу или забрать после смены. В день каждый из 60-ти водителей принимает по 8-10 заказов, и каждый раз – новая история от пассажиров, которым сейчас особенно ценно любое внимание.

Денис Сорокович, водитель такси: «Молодой парень с поликлиники сел и поехал на станцию скорой помощи. Он, как говорит, с восьми утра в поликлинике до девяти вечера и потом ещё сутки будет на скорой помощи кататься».

Водитель такси рассказывает, что их работа сейчас тоже сильно изменилась. Полная дезинфекция салона три раза в день, обработка после каждого пассажира. Некоторые автомойки пошли навстречу и делают бесплатную промышленную дезинфекцию. Люди действительно объединяются, пусть и соблюдая важную дистанцию.

Денис Сорокович, водитель такси: «Я считаю, что врачи сейчас – самые безопасные люди. Они постоянно проходят тесты, знают, как заботиться о себе, по крайней мере, чтобы не заболеть. Они благодарят очень сильно, особенно те, которые после суток, ночью которых мы забираем. Очень благодарны, готовы даже расцеловать».

Акция этой службы такси была объявлена на неделю, сейчас думают о продлении, пока в поисках спонсора – за счёт каждого водителя. Всё-таки, самое время для добра.

Сегодня популярное в Могилеве мини-кафе закрылось для посетителей, но кухня продолжает работать. На общем собрании сотрудники единогласно решили поддержать медиков. Не ради пиара, а потому что так хочется.

Игорь Емашев, совладелец кафе: «Было бы проще закрыться, однако в непростое для города и людей время, хочется, чтобы наши врачи чувствовали поддержку извне. Мы рассчитываем, что порядка 100 порций шаурмы мы сможем каждый день отвозить в больницу, и со следующей недели порядка 50-ти горячих обедов в день мы будем способны делать».

Продуктовых запасов хватит на пару недель. Но, говорят, это работу не остановит: владельцы кафе запустили краудфандинг и предложили поддержать идею всем желающим. За три дня полторы сони откликов и больше двух тысяч рублей на счету.

Павел Емельянов, совладелец кафе: «Те, у кого нет средств, стали предлагать свои руки, картошку, огурцы, машины для доставки. Мы не ждем какой-то отдачи. Это проект благотворительный. Будет благодарность – мы будем рады. Даже если нам ничего не скажут, мы будем знать, что мы сделали хорошее дело».

На днях в кафе привезут индукционную плиту и духовку – тогда получится разнообразить меню. Пока же первые порции шаурмы отправят врачам городской инфекционной больницы.

Юрий Ермоленко, главный врач Могилёвской инфекционной больницы: «В среднем, порядка 70-80 медицинских работников, которые принимают активное участие в лечении как и больных с подтвержденным диагнозом. Огромное спасибо всем тем, кто в это трудное для нас время оказывает нам какую-то посильную помощь. В том числе и по доставке продуктов питания. Мы рады любой помощи, потому что доброе слово, оно медику приятно».

В марте у сотрудников этого предприятия в Витебске выходных было в два раза меньше – работали все субботы. За швейными машинками и художники, и главный конструктор, и начальник цеха. Именно здесь всегда экспериментировали с ассортиментом, но сегодня вместо пиджаков и пальто – защитные маски. Начали с пяти тысяч в день. Потом 15, и вот сейчас уже 25 тысяч! Забирают все.

Кроме защитных масок готовы предложить медикам и халаты – придумали новую модель. Сейчас ждут одобрения и готовы запускать и такое производство.

И в каждой из этих историй есть что-то особенно важное, едва уловимое, но очень доброе. Водитель, повар или швея – помочь тем, кто теперь вынужден практически жить на работе, может каждый. А если не делом, то словом. Поддержку так легко проявить и так важно почувствовать вовремя.

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