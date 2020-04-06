На энергоблоке БелАЭС провели испытания систем безопасности

"Белсат" . Кроме проверки систем безопасности на первом энергоблоке АЭС в Островце провели и комплексное испытание системы электроснабжения собственных потребностей, передает





В целом в ходе комплексных испытаний проверили автоматический запуск четырех дизель-генераторных установок системы аварийного электроснабжения и одной дизель-генераторной системы нормального электроснабжения. Также провели проверки работоспособности механизмов аварийных систем всех четырех каналов безопасности.





Ввод первого энергоблока БелАЭС запланирован в 2020 году, второго – в 2021.





Белорусская АЭС строится по российскому проекту вблизи Островца. Это вызвало критику со стороны руководства стран Балтии. Главным критиком БелАЭС является Литва. Власти Литвы настаивают на том, что объект строится с нарушениями требований безопасности. Минск опровергает эти обвинения.



