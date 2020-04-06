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На энергоблоке БелАЭС провели испытания систем безопасности
Источник материала: Партизан
На первом энергоблоке Белорусской АЭС провели комплексные испытания. В рамках «горячей обкатки реакторной установки» проверили технологические системы безопасности,
Кроме проверки систем безопасности на первом энергоблоке АЭС в Островце провели и комплексное испытание системы электроснабжения собственных потребностей, передает
В целом в ходе комплексных испытаний проверили автоматический запуск четырех дизель-генераторных установок системы аварийного электроснабжения и одной дизель-генераторной системы нормального электроснабжения. Также провели проверки работоспособности механизмов аварийных систем всех четырех каналов безопасности.
Ввод первого энергоблока БелАЭС запланирован в 2020 году, второго – в 2021.
Белорусская АЭС строится по российскому проекту вблизи Островца. Это вызвало критику со стороны руководства стран Балтии. Главным критиком БелАЭС является Литва. Власти Литвы настаивают на том, что объект строится с нарушениями требований безопасности. Минск опровергает эти обвинения.
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На первом энергоблоке Белорусской АЭС провели комплексные испытания. В рамках «горячей обкатки реакторной установки» проверили технологические системы...
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