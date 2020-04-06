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На энергоблоке БелАЭС провели испытания систем безопасности

07.04.2020 07:00 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На первом энергоблоке Белорусской АЭС провели комплексные испытания. В рамках «горячей обкатки реакторной установки» проверили технологические системы безопасности, сообщает Минэнерго.

Кроме проверки систем безопасности на первом энергоблоке АЭС в Островце провели и комплексное испытание системы электроснабжения собственных потребностей, передает "Белсат".

В целом в ходе комплексных испытаний проверили автоматический запуск четырех дизель-генераторных установок системы аварийного электроснабжения и одной дизель-генераторной системы нормального электроснабжения. Также провели проверки работоспособности механизмов аварийных систем всех четырех каналов безопасности.

Ввод первого энергоблока БелАЭС запланирован в 2020 году, второго – в 2021.

Белорусская АЭС строится по российскому проекту вблизи Островца. Это вызвало критику со стороны руководства стран Балтии. Главным критиком БелАЭС является Литва. Власти Литвы настаивают на том, что объект строится с нарушениями требований безопасности. Минск опровергает эти обвинения.
 
Теги: Минск
 
 
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На первом энергоблоке Белорусской АЭС провели комплексные испытания. В рамках «горячей обкатки реакторной установки» проверили технологические системы...
 
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