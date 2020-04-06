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Есть товар, но нет дохода: тепличные хозяйства терпят убытки. Как помочь?

06.04.2020 22:06 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Производители овощей оказались в непонятной ситуации. Предыдущие годы огурцы из отечественных теплиц пользовались большой популярностью и на внутреннем рынке, и в России. Но теперь, утверждают в тепличных хозяйствах, соседям не нужны. На внутренний рынок продукция идет, но по низкой цене. 

В теплицах настоящее тропическое лето: огурцу нужны тепло и влага. Ее в достатке создает «умная» система. У каждого растения индивидуальная поилка, строго по часам. Однако и без человеческих рук не обойтись: на каждый гектар по 10 овощеводов. В конце прошлого года в хозяйстве «Рассвет» имени Орловского открыли 36-й овощной сезон. Как обычно, закупили маты и кубики – в них специальная плодородная почва для растений. Посеяли высокоурожайные голландские семена. 

Белорусское – равно экологически чистое: даже с болезнями здесь борются естественным путем, используя вместо «химии» «биологию». В каждой баночке сотни микроскопических насекомых, которые поедают вредителей. Только на защиту в «Рассвете» тратят 400 тысяч рублей в год, плюс семена, почва, зарплаты, отопление. Своя биогазовая установка, конечно, помогает, но даёт лишь 7% тепла. Расходы должна компенсировать выручка, прежде всего от экспорта в Россию. Он по уровню прошлого года составлял 80%, однако сейчас спроса на «рассветовский» огурец там нет. 

Ольга Белявская, специалист по маркетингу предприятия «Рассвет им. К. П. Орловского»: «В России стали строить больше своих теплиц, и значительно упал спрос на наш огурец и томат, и из-за этого нам пришлось сбрасывать значительно цены, чтобы продать наш товар».

В такой ситуации оказались все овощеводы страны – от частников до государственных предприятий.  И сейчас в качестве покупателя только отечественный потребитель. Огурцов на внутреннем рынке в избытке, отсюда и невыгодная производителю оптовая цена. 

А что делать тем, кто только становится на ноги? В прошлом году «Фирма "Кадино"» впервые за последние годы сработала «в плюс». Овощной урожай рассматривали как перспективный потенциал. 

Игорь Тимощенко, начальник тепличного комбината предприятия «Фирма "Кадино"»: «Мы высадили в этом году наши растения на 10 дней раньше, чтобы получить продукцию раньше. Так как именно овощи закрытого грунта очень сильно теряют в цене. Чем ближе к весне, тем меньше цена». 

С середины марта работают лишь через собственную торговую сеть – три небольших магазина. Но так можно продать лишь пятую часть от общего объема производства.

Чиновники проблему услышали: ситуация внезапная. Однако закон рынка работает и в обратную сторону. И этот вопрос обещают решить за нескольких дней. 

Виктор Витковский, председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Могилёвского облисполкома: «Из-за рубежа тоже не поступают овощи, которые насыщают наш рынок. В то же время наши овощные предприятия будут обеспечивать нашу область. Определенная себестоимость сложилась на сегодняшний день 1 рубль 25 – это, к примеру, огурца, он будет продаваться не ниже себестоимости».

Тем не менее на уровне отдельно взятого региона можно частично поддержать производителя местными механизмами. Но в Беларуси есть хозяйства, в том числе и фермерские, которые специализируются исключительно на выращивании овощей. Им  нынешний сценарий может грозить банкротством.  

Виктор Маргелов, сопредседатель Республиканской конфедерации предпринимательства: «Для того, чтобы фермеры были уверены в своей реализации, в нашей стране должен быть баланс между малыми и средними предприятиями, торговыми и крупными сетями. Чем больше будет малых и средних предприятий в сфере торговли, тем легче и устойчивее будет работать вот таким производителям, в том числе огурцов». 

Баланс на внутреннем рынке зависит от страховых механизмов, способных покрыть непредвиденные издержки. Но и производителям стоит поискать «золотую середину» и просчитать, сколько товара надо вырастить, чтобы в ситуации форс-мажора не уйти «в минус». 

А вскоре ждут урожай томатов. В «Кадино», например, с одного квадратного метра за сезон хотят собрать до 50-ти килограммов – один из лучших показателей по стране. Только вот на какой рынок они отправятся и по какой цене?

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Производители овощей оказались в непонятной ситуации. Предыдущие годы огурцы из отечественных теплиц пользовались большой популярностью и на внутреннем рынке, и...
 
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