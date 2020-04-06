Под Брестом продается дворец Сапег-Потоцких

— Действительно мы занимаемся продажей этого объекта — говорит агент по операциям с недвижимостью компании «Эксперт» Александр Гурник. — Нынешний владелец приобрел дворец в 2013 году на аукционе. Он намеревался открыть здесь отель со спа-центром, рестораном и музеем. Но к сожалению, воплотить в жизнь все задумки не получилось, поэтому дворец выставлен на продажу.





Александр рассказывает, что собственники планировали вложить в восстановление дворца Сапег-Потоцких порядка миллиона долларов. Они рассчитывали привлечь кредиты или получить поддержку инвесторов. Пока прорабатывались различные варианты финансирования, новые хозяева поставили ограждение, наняли сторожей, закупили собак и вывезли из усадьбы два самосвала мусора.

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Так как усадебный комплекс долгое время пустовал, в заброшенных зданиях нередко собирались компании, оставляющие после себя горы бутылок и других отходов. Теперь вся территория огорожена и находится под круглосуточной охраной. Что касается планов по восстановлению усадьбы, то несмотря на то, что в советское время некоторые помещения дворца были перестроены или повреждены, владелец компании мечтал воссоздать атмосферу этого места. Ему удалось собрать множество старинных фотографий усадьбы и получить документы из архивов. Параллельно велись и работы по согласованию проекта реконструкции: какие-то разрешения уже есть, какие-то — еще предстоит получить.





— Это очень хорошее место, — уточняет Александр Гурник, — Оно находится недалеко от границы с Польшей. Всего в 10 километрах отсюда располагается погранпереход «Песчатка». Туристы, которые едут к нам или от нас, смогут переночевать в отеле, отобедать в ресторане или просто прогуляться по старинному парку. Я уверен, что это покупка полностью себя отобьет. Ведь для посетителей объект с богатой историей всегда будет интереснее, чем современная база отдыха, построенная с нуля.





В объявлении уточняется, что к продаже предлагаются три здания: главный корпус и два флигеля. Высота потолков в главном здании — больше 4 метров. Общая площадь комплекса составляет около 1700 «квадратов», площадь участка с выходом к реке Пульва — 78 соток. Земельный участок предоставлен по договору аренды до 2023 года с возможностью продления. Дворец можно приобрести за 311 тысяч рублей.





Представить себе, как может выглядеть усадьба после реконструкции, можно с помощью этого видео:





